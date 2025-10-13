Poturčenci
Jací jsou ti, kdo vědí,
že se přimykají k temnotě
a ve své pyšně vystavené nahotě se rozjíveně smějí?
Jací jsou ti, kdo chválí se,
že součástí stali se špinavé zbraně proti těm,
kdo nedali jim, co si přáli?
Někteří možná věří, snad,
že je to od nich jen výchovný políček.
Jak chytrý zajíček,
jenž přelstít přál si myslivce i lišku,
která určitě někde něco pochytá,
aby jí nekručelo v bříšku.
A pro ty, kterým učaruje hrubá síla, platí -
poturčenec horší Turka.
Jaroslav Herda
Stojíme za tebou, Andreji
Být někomu oporou a navíc zcela nezištně je nejen projevem přátelství, ale v tomto případě i solidarity prosté falše.
Jaroslav Herda
Stovky dnů zrady jsou sečteny
Nebyl to volný pád. Ani klesání znaveného orla. Spíše vzlet holuba, jenž po spirále kroužil k zemi, vraceje se do bezpečí holubníku.
Jaroslav Herda
Když příznivci vítězů zas jančí
Po celý čas poslední vlády Andreje Babiše jsem co chvíli četl na adresu jejích oponentů nesmyslné věty o neschopnosti přijmout výsledek voleb. Jako by se po každých volbách mělo po celé zemi rozhostit léčivé ticho.
Jaroslav Herda
Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?
Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.
Jaroslav Herda
Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti
Jsou funkce, jejichž obsazení by měli vítězové voleb věnovat zvláštní pozornost, aby prestiž České republiky nebyla oslabena tragikomickými postavami. ́
