Poturčenci

Když přijde nebo i jen přiblíží se očekávaná výrazná změna v politice, lidé si hledají v tom zmatku své místo.

Jací jsou ti, kdo vědí,
že se přimykají k temnotě
a ve své pyšně vystavené nahotě se rozjíveně smějí?

Jací jsou ti, kdo chválí se,
že součástí stali se špinavé zbraně proti těm,
kdo nedali jim, co si přáli?

Někteří možná věří, snad,
že je to od nich jen výchovný políček.
Jak chytrý zajíček,
jenž přelstít přál si myslivce i lišku,
která určitě někde něco pochytá,
aby jí nekručelo v bříšku.

A pro ty, kterým učaruje hrubá síla, platí -
poturčenec horší Turka.



Autor: Jaroslav Herda | pondělí 13.10.2025 2:36 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Jaroslav Herda

Stojíme za tebou, Andreji

Být někomu oporou a navíc zcela nezištně je nejen projevem přátelství, ale v tomto případě i solidarity prosté falše.

12.10.2025 v 21:53 | Karma: 4,99 | Přečteno: 69x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Stovky dnů zrady jsou sečteny

Nebyl to volný pád. Ani klesání znaveného orla. Spíše vzlet holuba, jenž po spirále kroužil k zemi, vraceje se do bezpečí holubníku.

9.10.2025 v 11:27 | Karma: 9,36 | Přečteno: 232x | Politika

Jaroslav Herda

Když příznivci vítězů zas jančí

Po celý čas poslední vlády Andreje Babiše jsem co chvíli četl na adresu jejích oponentů nesmyslné věty o neschopnosti přijmout výsledek voleb. Jako by se po každých volbách mělo po celé zemi rozhostit léčivé ticho.

8.10.2025 v 14:02 | Karma: 11,32 | Přečteno: 325x | Společnost

Jaroslav Herda

Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?

Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.

8.10.2025 v 0:10 | Karma: 7,56 | Přečteno: 163x | Společnost

Jaroslav Herda

Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti

Jsou funkce, jejichž obsazení by měli vítězové voleb věnovat zvláštní pozornost, aby prestiž České republiky nebyla oslabena tragikomickými postavami. ́

7.10.2025 v 15:03 | Karma: 13,30 | Přečteno: 296x | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

8. října 2025

Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

6. října 2025  18:07,  aktualizováno  19:13

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...

Při požáru, který vypukl v bratislavském bytě, zahynul jeden člověk

13. října 2025  3:50

V neděli večer vypukl požár v jednom z bytů v ulici v bratislavské čtvrti Ružinov. Plameny se...

Advokát radí, na co mají pozůstalí nárok po smrtelné autonehodě

13. října 2025

Od ledna do srpna roku letošního roku šetřila policie v Česku už 55 061 dopravních nehod. Při...

Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

13. října 2025

Premium Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu...

Mechanici, kuchaři, kadeřníci, truhláři: SOU Domažlice má co nabídnout

13. října 2025

Komerční sdělení Propracovaný systém vzdělávání, na sebe navazující vzdělávací obory, perfektní pedagogické vedení a...

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 435
  • Celková karma 7,72
  • Průměrná čtenost 489x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.