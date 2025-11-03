Post coitum triste
Zdá se, že čekali od vítězství víc.
Jako by došli nevalného uspokojení,
jež pohříchu trvalo příliš krátce.
Jako by kouzlo prchlo již.
Jako když zvonek ohlásí,
že je už po pohádce.
Vždyť tolik těšili se na ten den,
až poražení půjdou z kola ven,
tak proč ta kocovina v cíli?
Možná se stalo jim,
co vojákům se po návratu domů stává
po vleklých bitvách na Martově polích,
kde do duše jim padl stín,
jenž natolik je proměnil,
že spokojení mohou být jen v boji.
To proto neutichá v diskusích
to jejich hanebné bojové umění.
Post coitum jako by cítili se ztracení,
tak pro občanskou válku verbální své oponenty hnojí.
Co zbývá jim,
než jako smyslů zbaveným si představovat svojí zbrojí zdrceného nepřítele,
jenž s nervy na pochodu zdeptán je a zuří
a ještě k tomu slzy roní u vědomí nové vlády zrodu?
Co zbývá jim,
než jako tuři, kteří mají z dlouhé války střečky v zadku,
dál pro boj bojovat?
Pro válku samu.
Za trýzeň z prázdna na oplátku.
Pro ilustraci:
Dan Rozsíval
2. 11. 2025 20:07
Logicky. Pokud totiž zuří Frélich, Burian, Kanda a Kvapil, tak je jasné, že autor trefil hřebíček na hlavičku.
Pavel Chmelík
2. 11. 2025 10:15
Jako vždy
A "demokrati" - jak jinak - v plné polní . Vaše satira je pro ně tímtéž, co rudý hadr pro býka. Takže z naší strany dvojí pobavení: 1) obsah článku
2) diskuse pod ním.
P.S. Satira, jak známo, vždycky vytáčela mocné a jejich přívržence (často až k nepříčetnosti). Pohled do zrcadla nebývá vždy laskavým pohlazením... často je tomu přesně naopak .
Martin Komarek
2. 11. 2025 10:05
Uliční výbor 5kloaky se už slézá. Kapesníčky, chlapci?Martin Komarek
3. 11. 2025 7:12
Kapesníček? Brekot už takhle po ránu?
Jaroslav Herda
Uzavřené diskuse a svoboda slova
Doplňující poznámka k článku pana Milana Hausnera „Diskuze o chovu gekončíků listoocasých uzavřena“ (Obrázek - Pixbay)
Jaroslav Herda
Už se jděte vyspat, janci!
Spánek občerstvuje mysl. Spánek občerstvuje tělo. Ve zdravém těle zdravý duch. Ještě pár slov do perexu by to chtělo. Už ne, tak dost. (Foto: Pixbay)
Jaroslav Herda
Nečekal jsem, že se kdy zastanu Tomia Okamury.
Ale nikdy se nedokážu škodolibě radovat z pomluv a lží, ať už se stane jejich předmětem kdokoli, Tomia Okamuru nevyjímaje. (Obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
Mediální zabijačka aneb žádná krev a žádná prdelačka
Reakce na článek Ladislava Jakla: Kdo vlastně má jít na porážku aneb mediální zabijačka (Obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
28. října se to opět stane. Oslava na pozadí státního a národního dluhu.
Nepochybuji o tom, že důvěra ve stát a jeho instituce je podlamována či oslabována, ale nesvádějme to jen na hybridní válku. (obrázek: Pixbay)
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Poslanci skládají slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny
Přímý přenos Dvě stovky nových poslanců skládají slib na ustavující schůzi Sněmovny, která začala hymnou České...
Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard
Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun....
Útočníka, který pobodal lidi ve vlaku v Anglii, obvinili z 11 pokusů o vraždu
Britská prokuratura obvinila 32letého Anthonyho Williamse, který v sobotu napadl nožem lidi ve...
Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni
Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 447
- Celková karma 8,24
- Průměrná čtenost 483x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/