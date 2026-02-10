Porcování Grónska
Všechno se může lidem znovu stát,
když tolikrát to nejhorší už si udělali.
Jen vždy zas trochu jinak.
A tolikrát se smáli těm,
kdo marně varovali,
že s infernem si zase zahrávají.
Jsme stále stejní jako kdysi,
i když nebojujeme už s těmi,
kteří za nedalekou horou nebo řekou žijí.
Tlupy a kmeny, které bojovaly mezi sebou o přežití, o výhody,
pospojovaly se ve větší obranné síly.
Pro možnost zahájení preventivní války nebo k odstrašení.
Pro zažehnání strachu z neúrody na příliš malém poli.
Protože toto není žádná poezie,
podléhám tomu, co mě pokouší.
Napsat, že ti, kdo dort ve tvaru Grónskka v barvách Unie si porcovali,
mně jeví se jak prdlouši.
Jaroslav Herda
Než poloprezident, raději žádný prezident
Zamyšlení nad rolí současného prezidenta Petra Pavla v souvislosti s napětím v rozdělené společnosti.
Jaroslav Herda
Věděl Joe Biden, kdo je Petr Fiala?
Tématem tohoto blogu je identifikace českých politiků v cíli jejich cest bez využití daktyloskopie nebo jiných indicií.
Jaroslav Herda
Babiš není Slabiš
Navzdory tomu, že je Andrej Babiš v poslední době kritizován jako slabý premiér, určitě to není setrvalý stav. Když si vyhrne rukávy, není Slabiš.
Jaroslav Herda
Svoloč
I pro nešťastně příkrá vyjádření mohou existovat polehčující okolnosti, pokud reagují na chování, jež pojmenovat zde v perexu asi vhodné není.
Jaroslav Herda
Až nás budou milióny
Až nás budou milióny s tykadly jako má filosofka paní Anna Hogenová, pak jistě na tu demonstraci nikdo už nešel by znova.
Další články autora
