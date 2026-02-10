Porcování Grónska

Provokace? Demonstrace síly? Happening? Ohromná legrace pro účastníky. Jak kdyby byli na cvičné zabijačce.

Všechno se může lidem znovu stát,
když tolikrát to nejhorší už si udělali.
Jen vždy zas trochu jinak.
A tolikrát se smáli těm,
kdo marně varovali,
že s infernem si zase zahrávají.

Jsme stále stejní jako kdysi,
i když nebojujeme už s těmi,
kteří za nedalekou horou nebo řekou žijí.

Tlupy a kmeny, které bojovaly mezi sebou o přežití, o výhody,
pospojovaly se ve větší obranné síly.
Pro možnost zahájení preventivní války nebo k odstrašení.
Pro zažehnání strachu z neúrody na příliš malém poli.

Protože toto není žádná poezie,
podléhám tomu, co mě pokouší.
Napsat, že ti, kdo dort ve tvaru Grónskka v barvách Unie si porcovali,
mně jeví se jak prdlouši.













Autor: Jaroslav Herda | úterý 10.2.2026 9:39

