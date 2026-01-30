Petr Pavel, ten jednoduchý život měl
Kdo kdy jako první na to asi přišel, rád bych zvěděl, abych věděl, od jakého lumena vyšla ta zpráva chytlavá a hodnotící, že Petr Pavel coby voják jednoduchý život měl, když od rozkazu k rozkazu poslušně s čistou a krnící myslí na Hrad až se prokrněl, kde náhle pro něho bylo a dosud nové je a obtížné tou hlavou zelenou a gumovou o něčem samostatně rozhodovat.
Jako by zvládnout dokázal na rozkaz třeba vycídit do lesklé běli latrínu a nebo přiložit zbraň k líci, na terč vystřelit nebo se v blátě plazit, zatímco bez rozkazu jak by jeho hlava celičká se vypínala k odpočinku do chvíle, než na poplach zas někdo zatroubí, zapíská či zahuláká nebo než v kasárenské světnici si někdo všimne po rajónech na podlaze kontrolního bodu.
Jářku není to žádná záhada, že voják stal se prezidentem. Nebyl povýšen z vojína rovnou na generála, jak dobře vědí všichni, kteří kupodivu vytěsňují vše, co dosud věděli a vědí alespoň z knih a biografu o velení. Jak kdyby věřit potřebovali a chtěli, že celá armáda je řízena toliko systémem lejn shora padajících, jež tupí vojáci všech hodností jen přehazují níž a níž jak kdyby jiného nic neuměli.
Odkaz
Jaroslav Herda
V čem se Petr Macinka nemýlil
SMS zprávy, které pan Macinka poslal poradci prezidenta Petru Kolářovi, obsahují i jeden střízlivý odhad, o jehož naplnění nepochybuji.
Jaroslav Herda
Soukromé zprávy SMS psané Petrem Macinkou by měly zůstat soukromými
Není to slušné – vyslepičit obsah soukromé korespondence třetí osobě „bez vědomí jednoho z komunikujících“.
Jaroslav Herda
K čemu jim jsou ty letouny L 159?
Otázka je myšlena zcela vážně. Opravdu to nevím, či spíše nejsem si docela jistý.
Jaroslav Herda
Alex Pretti - další mrtvý
Dalo se očekávat, že se to bude stávat v zemi, kde tolik lidí našlo útočiště po útěku z nesvobody?
Jaroslav Herda
Práší se, pane Prášku, když rmutné vody opouštějí břehy v horní zemi.
Přitakání obsahu blogu pana Martina Práška „A kdo bude vybírat na ubohé české děti?“ a inspirováno diskusí pod ním, obsahující toxiny, jejichž přibývání bylo předznamenáno už před několika lety.
|Další články autora
- Počet článků 509
- Celková karma 10,62
- Průměrná čtenost 455x
