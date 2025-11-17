Petr Pavel se hodí

Malé zamyšlení o předstírání, že u jiných lidí na nižších postech je jejich minulost hodna laskavé shovívavosti. I kdyby byl Petr Pavel bývalý disident, nedá se za bezúhonnost prezidenta schovat, co si natropíme.

Jedeme s kopce, zdá se.
Vyjeli jsme z dráhy jak odbrždění.
Po volbách postavy v orloji se mění.
Tentokrát výměna je nebývale morbidní.
Některé z postav jako by byly pouze napsány.
Jako varování.
Jako memento – co by, kdyby.
Možná i těm, kdo těšili s vítězi,
pomalu dochází to klesání.
Ta hloubka změny.

No ano, vidíme,
že ten či onen nedělá dobrý dojem v tom novém orloji.
Tak tedy honem,
podívejme se na zoubek zas tomu Petru Pavlovi.

Proberme se zas tou jeho minulostí,
ať nemusíme myslet na to,
co vlastně v Karlových Varech Petr Kubis slaví.


Odkaz




Autor: Jaroslav Herda | pondělí 17.11.2025 9:40 | karma článku: 6,63 | přečteno: 193x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 454
  • Celková karma 8,49
  • Průměrná čtenost 479x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

