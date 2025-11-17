Petr Pavel se hodí
Jedeme s kopce, zdá se.
Vyjeli jsme z dráhy jak odbrždění.
Po volbách postavy v orloji se mění.
Tentokrát výměna je nebývale morbidní.
Některé z postav jako by byly pouze napsány.
Jako varování.
Jako memento – co by, kdyby.
Možná i těm, kdo těšili s vítězi,
pomalu dochází to klesání.
Ta hloubka změny.
No ano, vidíme,
že ten či onen nedělá dobrý dojem v tom novém orloji.
Tak tedy honem,
podívejme se na zoubek zas tomu Petru Pavlovi.
Proberme se zas tou jeho minulostí,
ať nemusíme myslet na to,
co vlastně v Karlových Varech Petr Kubis slaví.
