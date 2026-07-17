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Pěst na oko

Jak název přesvědčivě napovídá, tématem je něco zřejmého, nepřehlédnutelného, co poutá pozornost vzniklým kontrastem.

Příznaky úpadku když bobtnají a ztěžknou tak,
až není možné nevnímat,
že hraje se už zas ten starý flák,
pak jednou z cest bývá to haraburdí, které prudí,
ten pro zlost klest, jímž o zlomkrk bývalo klopýtat,
raději nevnímat.

A nevidět tu změnu,
která hrozí jako v napřažené paži sevřená pěst na oko.
Přibývá tanečníků na scéně
v dobovém tanci s kotrmelci ke krmelci,
když mají kde,
když mají komu,
když mají s kým si hrát.

Čas od času se stává,
že při zdi přehlíží se,
že už je dost divoko.









Autor: Jaroslav Herda | pátek 17.7.2026 9:02 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

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Jaroslav Herda

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Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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