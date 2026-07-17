Pěst na oko
Příznaky úpadku když bobtnají a ztěžknou tak,
až není možné nevnímat,
že hraje se už zas ten starý flák,
pak jednou z cest bývá to haraburdí, které prudí,
ten pro zlost klest, jímž o zlomkrk bývalo klopýtat,
raději nevnímat.
A nevidět tu změnu,
která hrozí jako v napřažené paži sevřená pěst na oko.
Přibývá tanečníků na scéně
v dobovém tanci s kotrmelci ke krmelci,
když mají kde,
když mají komu,
když mají s kým si hrát.
Čas od času se stává,
že při zdi přehlíží se,
že už je dost divoko.
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