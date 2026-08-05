Pepo, končíš!
Pepo,
kdepak bych čekal,
že tak vyrosteš.
Že všechno přečkáš v plném zdraví.
Zeleň sytá od počátku,
stejně jako dnes.
Raději odříznout než přerosteš.
Je z tebe gigant,
těžká váha.
Jak pancéřová pěst.
Sílíš, rosteš, zraješ.
Však nedozraješ víc!
Už čtvrtí se a krájí,
tuk se škvaří.
V hrnci se už voda vaří.
Pepo,
nezbude z tebe nic.
Recept na polévku z Cucurbita pepo:
Odkaz
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