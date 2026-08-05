Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pepo, končíš!

Stačilo poskytnout vše, co potřebuje a prostor, který opanuje. A pak jen čekat s důvěrou, že nezklame. A tu to máme.



Pepo,
kdepak bych čekal,
že tak vyrosteš.
Že všechno přečkáš v plném zdraví.
Zeleň sytá od počátku,
stejně jako dnes.
Raději odříznout než přerosteš.


Je z tebe gigant,
těžká váha.
Jak pancéřová pěst.
Sílíš, rosteš, zraješ.
Však nedozraješ víc!

Už čtvrtí se a krájí,
tuk se škvaří.
V hrnci se už voda vaří.
Pepo,
nezbude z tebe nic.



Recept na polévku z Cucurbita pepo:
Odkaz



Autor: Jaroslav Herda | středa 5.8.2026 11:15 | karma článku: 7,38 | přečteno: 141x

Další články autora

Jaroslav Herda

Kanibalové v české politice

Odborníci marně varují a volají: Více ovoce a zeleniny, luštěnin a vlákniny. Marné volání v tvrdé cestě.

3.8.2026 v 7:53 | Karma: 4,94 | Přečteno: 127x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Člověk objevitel, ochránce i ničitel

Každý náš občan už viděl celou řadu pěkných ptáčků, aniž by musel cestovat do dalekých exotických zemí.

1.8.2026 v 8:28 | Karma: 9,13 | Přečteno: 108x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Jaroslav Herda

Fanouš jako břitva

Lidé píší Andreji Babišovi různá doporučení. Ta, která byla na druhé straně jeho poznámek, zaujala.

24.7.2026 v 9:49 | Karma: 11,47 | Přečteno: 157x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Na dobytčí cestě

Jen malé povšimnutí. Jen pár slov o vývoji, jenž opakem je pokroku. O svobodě trousit lívance. Větrat si k tomu do kroku.

19.7.2026 v 9:19 | Karma: 6,22 | Přečteno: 74x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Pěst na oko

Jak název přesvědčivě napovídá, tématem je něco zřejmého, nepřehlédnutelného, co poutá pozornost vzniklým kontrastem.

17.7.2026 v 9:02 | Karma: 6,85 | Přečteno: 123x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....
vydáno 3. srpna 2026

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!
3. srpna 2026  14:07

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
2. srpna 2026  9:15

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
3. srpna 2026  14:13

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
5. srpna 2026  13:38

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

Požár kamionu před polednem uzavřel D2 na Brno u Velkých Pavlovic na Břeclavsku

PoĹľĂˇr kamionu pĹ™ed polednem uzavĹ™el D2 na Brno u VelkĂ˝ch Pavlovic na BĹ™eclavsku
5. srpna 2026  12:53

Požár v nákladovém prostoru kamionu dnes před polednem uzavřel dálnici D2 na Brno u Velkých...

Lidé mohou v kutnohorské kostnici nahrát zamyšlení o smrti pro novou expozici

ilustrační snímek
5. srpna 2026  12:49,  aktualizováno  12:49

Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedlci se mohou podílet na vzniku nové...

Muž zemřel po napadení v centru Teplic, policie z útoku obvinila mladistvého

ilustrační snímek
5. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

V případu, kdy v červenci po napadení před jedním z podniků v centru Teplic zemřel muž, padlo...

Nevšimli si zlomenin, neřešili mrtvici. Vinu za smrt i týrání babičky manželé odmítli

Obžalovaní manželé před krajským soudem v Olomouci. (5. srpna 2026)
5. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Případem možného týrání seniorky ve vysokém věku se ve středu začal zabývat krajský soud v...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 582
  • Celková karma 10,91
  • Průměrná čtenost 436x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.