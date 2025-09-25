Patří ti více bytů? Jen mysli na krávy.

To téma nedá mi,
bych nezastal se všech,
kdo v naší zemi žijí.
Tedy i bytů ku bydlení.
*
Byt není šmuk či bankocetle,
které se vejdou do šuplíku.
Držení prázdných bytů vede ke stavění nových bytů na zelené pláni.
Na lukách, kde se draci pouštět mají,
kde psiska veselá si hrají v lednu jako v máji.
*
Koho kam pošleš k šípku,
když s nimi dál budou se rozorávat meze?
Jak potom republice můžeme dát více píce,
prostor pro slepice, neřkuli pro všeliké motýle?
Pro ty, kdo opálit se chtějí na zadku i na týle.
Kam se to všechno xakru vleze?
*
A krávy?
I kdyby vyhubeny byly za to, že moc prdí,
snad nějaké nám ponechají zákoníci zpovykaní,
i když jim tolik smrdí.
*
O prostor pro voly se nebojím.
Snad i ty krávy budou si mít kde hrát.
Nebo nebudu hrát.








Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 25.9.2025 18:05 | karma článku: 4,15 | přečteno: 67x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 422
  • Celková karma 6,28
  • Průměrná čtenost 497x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

