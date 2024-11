Pan prezident Petr Pavel nešťastně inspiroval blogera Josefa Nožičku

Na Národní třídě zazněly výkřiky hanba, chameleon, komunista, Pávek. Jeden z účastníků prezidentovi připomínal v ruském jazyce jeho minulost a ptal se ho, jestli zapomněl, co dělal v devětaosmdesátém roce.

K tomu lze dodat snad jen to, že jistě nezapomněl, když to všichni vědí z jeho vlastních vzpomínek. Ale kdo chce hlavně křičet, nezabývá se tolik obsahem svých slov.

Nicméně domnívám se, že pan prezident zbytečně nahrál panu Nožičkovi, který se chopil ostré tužky a znovu připomněl, že Petr Pavel, ač nebyl přímým účastníkem dramatických událostí 17. listopadu, nacházel se poblíž. Nahrál mu právě svou reakcí na výkřiky statečných občanů, kteří se za minulého režimu určitě, ale určitě, přinejmenším odmítali zúčastňovat voleb kandidátů Národní fronty nebo při nich hrdě chodili za plentu, aby do urny vhodili prázdnou obálku. Odtud by mohla pramenit jejich nesmiřitelnost s minulostí prezidenta Pavla. Nic na tom nemění můj subjektivní dojem, že zmíněné výkřiky zněly spíše jako exhibice lidí vědomých si přítomnosti médií.

Reakce pana prezidenta mne však překvapila, neboť byla, dle mého názoru, poněkud mimo téma. Výkřiky se totiž týkaly jeho osoby, nebyly voláním po nějakém řešení něčeho neřešeného. Proto jeho slova působí jako odpověď na cosi nevysloveného:

„Je mnohem lepší, než křičet na Národní třídě, přijít s návrhy na zlepšení.“

A nebo snad ti lidé svým osobitým způsobem přišli s návrhem na zlepšení svých životů? S návrhem vyměnit prezidenta? Nekřičeli však jako malí trumpíci, že prezidentské volby byly zmanipulované. Buď vykřičeli svou nespokojenost nad prohrou Andreje Babiše, nebo by si přáli mít za prezidenta někoho jiného. Ale v demokracii není možné, aby prezident na přání nespokojených občanů za sebe nainstaloval někoho jiného, když byl jinými občany už zvolen. V tomto případě by to nebylo možné ani teoreticky, protože zazněly i výkřiky zrádče. Zřejmě to byla výčitka, že Petr Pavel nezůstal věren komunistům. Síly se tedy tříštily, vyhovět protichůdným přáním by nebylo možné. Křiklouni si tedy budou muset své naděje na změnu v sobě nést až do příštích prezidentských voleb. Do té doby možné ještě svou nespokojenost někde znovu vykřičí.