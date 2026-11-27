Oto Klempíř a šlus
Většina z nás má však asi zkušenosti odlišné a vnímáme tedy možná nebezpečenství dříve, než je pozdě, tedy i když ještě zdaleka není důvod k panice a střečkování v pocitech akutního nebezpečí. Proto máme ve svých domech, bytech a domácnostech rozličné technické prvky, které nám umožňují klidnější a bezpečnější bydlení. Mezi ně patří i obyčejný pojistný ventil na papiňáku nebo na armatuře bojleru.
Eletrifikace si už na počátku 19. století vynutila i vývoj jištění elektrických rozvodů před přetížením nebo spojením nakrátko (takzvaným šlusem). Instalaci pojistkových skříněk tedy neodkládáme do chvíle, kdy je už pozdě - až se nám začnou ve zdi kroutit dráty vedoucí k zuhelnatělé zásuvce nebo až se nám nějaký spotřebič rozdýmá, rozpálí a nakonec vzplane. Ve chvíli, kdy od přehřátého spotřebiče chytnou záclony, je třeba začít hasit, nikoli meditovat o pojistkách a ronit slzy nad jejich absencí.
Ostatně většina našich občanů si zamyká své domy, byty a automobily, aniž by je k tomu přiměly opakované újmy na majetku, jenž nebyl nijak zabezpečen. Inu prevence.
Zvláštní druh pojistek znají dobře někteří politici. Mám na mysli preventivní opatření před silným proudem zlé vůle ze strany podlých kartelů a příslušníků soudní moci. Poslanecká imunita se také nespíchne narychlo až když doutná koudel.
„Pojistky se dělají tam, kde něco hrozí. Tady ale nehrozí nic.“ Nesouhlasím. Pojistek je třeba tam, kde by něco hrozit mohlo. Pojistek je třeba i tam, kde by mohl nastat šlus v myslích politiků. A jak dobře víme, k tomu dochází poměrně často.
Odkaz
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