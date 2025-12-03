Otevřený dopis významnému činiteli hnutí ANO

Logické pokračování včerejšího blogu Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem

Pane,

ač za jiných okolností bych Vám v souladu s dobrými mravy a dobrým vychováním neupíral oslovení Vážený, ve Vašem případě, a věřte mi, že nerad, nemohu Vám zatím ani takto projevit povinnou úctu, neboť jste mi dosud neposkytl jediný důvod k tomu, abych se nadobro zbavil Vážných podezření spojených s Vaší osobou nebo abych je v sobě mohl alespoň dostatečně oslabit. Na únosnou míru umožňující mi představu, že mohou být vbrzku zcela rozptýlena.
Vězte, prosím, že účelem tohoto dopisu není ani v nejmenším si z Vás tropit žerty, i když nemohu vyloučit, že právě tak někteří lidé budou vnímat moje zaujetí přívlastkem významný (činitel).
Ať už budou moje vážně míněná slova vnímána jakkoli, nemohu jinak, než se ptát, čím jste se stal tak významným, že poddaný Jan Holoubek Vás představil co významného činitele, když vybubnoval na Velkém rynku pražském, že Váš ponížený syn roztřásl se všecek před prostoduchým a zlotřilým učitelem, a Vás raději zapřel, naznav, že tomu učiteli nejste po chuti ani Vy, ani páni s Vámi spříznění.
Kolik zlatek asi vyplaceno bylo Holoubkovi, Vy pane významný? Za to, že smlčel Vaše jméno, aby se nemluvilo o tom, že jablko padlo vedle kmene. Že vychoval jste syna podle sebe. Že oba slabí jste jako smrková omrvinka, jež odvanuta do bláta je pouhým větrem slov. Jako by Vaše vůle protivenství vzdorovat byla podobna vůli nejmenšího z kmánů kmána. Vůle, jež svraskává jak křížala, z obav přeložit stéblo přes cestu každému, kdo usmyslí si zmalovat mu záda.
Čím tedy jste tak významný a pro koho? Možná pro zbabělé srouly významný jste coby vzor. Významný činitel? Pán? Bezejmenný? Tajemný tvor nikdy nespatřený? Pak musím si Vás pojmenovat sám. Třeba svobodný pán z Onuce a Křivohřbetů. To jsou ty Vaše tvrze, pane, v nichž přebýváte stejně tiše jako drze.
A ti spřísahalí s Vámi střeží si Vás a chrání. Dohlížejí, abyste zůstal ve svých sklepních komnatách, než pohltí Vás zapomnění a Vaše tvrze rozpadnou se v prach.
Snad zaslouží několik slov i Váš otec, velmistr řádu. Neměl by více chodit do hostince U střelené kachny. Tak mohli by mu plivnout do poháru.




Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | středa 3.12.2025 18:28 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Další články autora

Jaroslav Herda

Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem

Dne 22. 11. jsem čtenářům přislíbil pokračování k tématu porušení zákona na ochranu osobních údajů a porušení ústavního práva na tajnou volbu (na nejmenované pražské škole).

2.12.2025 v 22:34 | Karma: 12,03 | Přečteno: 360x | Politika

Jaroslav Herda

Jako by nebylo dost krve a zmaru

Někdy kliknu na ovladač jen tak naslepo. Zkusím štěstí, když nechce se mi hledat. Něco jen pro kulisu v činnosti, v níž stejně bych se nesoustředil. Tentokrát jsem se zase divil. Moje chyba, neznal jsem ani název filmu.

29.11.2025 v 12:37 | Karma: 4,90 | Přečteno: 123x | Ostatní

Jaroslav Herda

Sviňská pomoc

Nejsme sice takzvaně na bedně, ale do evropské dvacítky se zatím probojovali už tři naši. Máme světu co ukázat.

25.11.2025 v 22:52 | Karma: 9,00 | Přečteno: 167x | Společnost

Jaroslav Herda

Kde se bere tolik morálních majáků.

Jsou darem. Kde se vzal. Kdo jsou ti obdarovaní. Kdo takový dar dokáže ocenit. Kdo jsou takových darů donory? Také pěkní dárečkové.

25.11.2025 v 12:35 | Karma: 14,08 | Přečteno: 283x | Společnost

Jaroslav Herda

Malí malí chlapi

Nechte maličkých přijít k sobě samým. Ne, nevím jak. Když není po jejich, žalují, že tuze zlí jsou na ně, kdo jim nekývají.

24.11.2025 v 14:45 | Karma: 7,85 | Přečteno: 153x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé
26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  27. 11. 18:45

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...
28. listopadu 2025  10:45

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD
29. listopadu 2025  8:04

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...

Ještě lepší fofr dolů. Velkou rekonstrukcí prochází známá bobová dráha na pražském Proseku

Nová bobová dráha na pražském Proseku
3. prosince 2025  18:46

Známá bobová dráha na Proseku se do léta promění k nepoznání. Na kopci Máchalka už zmizela původní...

Pro pacienty s leukémií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začíná sloužit hematoonkologům nástavba nad blokem...
3. prosince 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

Délka je asi 120 metrů, šířka 40 a výška osm metrů. To jsou rozměry Obláčku nad Plzní, nástavby,...

Umělá inteligence halucinovala o rozsudcích, advokát za to dostal pokutu od ÚS

ilustrační snímek
3. prosince 2025  16:45,  aktualizováno  16:45

Ústavní soud (ÚS) vyměřil pořádkovou pokutu 25.000 korun pražskému advokátovi, jenž při psaní...

Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Železniční stanice Týniště nad Orlicí
3. prosince 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Modernizace nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která má přinést také výstavbu nadjezdu nad...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 464
  • Celková karma 8,77
  • Průměrná čtenost 474x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.