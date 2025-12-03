Otevřený dopis významnému činiteli hnutí ANO
Pane,
ač za jiných okolností bych Vám v souladu s dobrými mravy a dobrým vychováním neupíral oslovení Vážený, ve Vašem případě, a věřte mi, že nerad, nemohu Vám zatím ani takto projevit povinnou úctu, neboť jste mi dosud neposkytl jediný důvod k tomu, abych se nadobro zbavil Vážných podezření spojených s Vaší osobou nebo abych je v sobě mohl alespoň dostatečně oslabit. Na únosnou míru umožňující mi představu, že mohou být vbrzku zcela rozptýlena.
Vězte, prosím, že účelem tohoto dopisu není ani v nejmenším si z Vás tropit žerty, i když nemohu vyloučit, že právě tak někteří lidé budou vnímat moje zaujetí přívlastkem významný (činitel).
Ať už budou moje vážně míněná slova vnímána jakkoli, nemohu jinak, než se ptát, čím jste se stal tak významným, že poddaný Jan Holoubek Vás představil co významného činitele, když vybubnoval na Velkém rynku pražském, že Váš ponížený syn roztřásl se všecek před prostoduchým a zlotřilým učitelem, a Vás raději zapřel, naznav, že tomu učiteli nejste po chuti ani Vy, ani páni s Vámi spříznění.
Kolik zlatek asi vyplaceno bylo Holoubkovi, Vy pane významný? Za to, že smlčel Vaše jméno, aby se nemluvilo o tom, že jablko padlo vedle kmene. Že vychoval jste syna podle sebe. Že oba slabí jste jako smrková omrvinka, jež odvanuta do bláta je pouhým větrem slov. Jako by Vaše vůle protivenství vzdorovat byla podobna vůli nejmenšího z kmánů kmána. Vůle, jež svraskává jak křížala, z obav přeložit stéblo přes cestu každému, kdo usmyslí si zmalovat mu záda.
Čím tedy jste tak významný a pro koho? Možná pro zbabělé srouly významný jste coby vzor. Významný činitel? Pán? Bezejmenný? Tajemný tvor nikdy nespatřený? Pak musím si Vás pojmenovat sám. Třeba svobodný pán z Onuce a Křivohřbetů. To jsou ty Vaše tvrze, pane, v nichž přebýváte stejně tiše jako drze.
A ti spřísahalí s Vámi střeží si Vás a chrání. Dohlížejí, abyste zůstal ve svých sklepních komnatách, než pohltí Vás zapomnění a Vaše tvrze rozpadnou se v prach.
Snad zaslouží několik slov i Váš otec, velmistr řádu. Neměl by více chodit do hostince U střelené kachny. Tak mohli by mu plivnout do poháru.
Odkaz
Jaroslav Herda
Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem
Dne 22. 11. jsem čtenářům přislíbil pokračování k tématu porušení zákona na ochranu osobních údajů a porušení ústavního práva na tajnou volbu (na nejmenované pražské škole).
Jaroslav Herda
Jako by nebylo dost krve a zmaru
Někdy kliknu na ovladač jen tak naslepo. Zkusím štěstí, když nechce se mi hledat. Něco jen pro kulisu v činnosti, v níž stejně bych se nesoustředil. Tentokrát jsem se zase divil. Moje chyba, neznal jsem ani název filmu.
Jaroslav Herda
Sviňská pomoc
Nejsme sice takzvaně na bedně, ale do evropské dvacítky se zatím probojovali už tři naši. Máme světu co ukázat.
Jaroslav Herda
Kde se bere tolik morálních majáků.
Jsou darem. Kde se vzal. Kdo jsou ti obdarovaní. Kdo takový dar dokáže ocenit. Kdo jsou takových darů donory? Také pěkní dárečkové.
Jaroslav Herda
Malí malí chlapi
Nechte maličkých přijít k sobě samým. Ne, nevím jak. Když není po jejich, žalují, že tuze zlí jsou na ně, kdo jim nekývají.
