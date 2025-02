Orel bělohlavý

Reportéři tiskové agentury The Associated Press (AP) nebudou mít přístup do Oválné pracovny ani do vládního speciálu Air Force One - trest za používání názvu Mexický záliv.

Až půjde Trump do důchodu,

pak možná novinářům bude zrušen zákaz vstupu do Bílého domu.



Těm, kteří volby nevolby,

za přílivu i za odlivu

a bez ohledu na to,

jaká je situace na mexické hranici,

ctí název zálivu, jenž po staletí nese jméno Mexický.



A jak to vidí mořský orel bělohlavý, symbol Unie?

Nedívá se.

V pobřežních vodách ryby loví, nad zálivem se vznáší.

Nad všemi zbytečnými gesty, slovy,

která kdesi dole šumí tišeji než mořské pěny.

Bez povšimnutí je přežije.