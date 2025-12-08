Opouštím Jaromíra Nohavicu
Opouštím Jaromíra Nohavicu s obavou,
že je to navždy.
Že z toho už se nedostane.
Jako by nalokal se otrávené vody z poháru pro lokaje.
která už provždy otupila jeho smysly.
Jak kdyby vyplavila z něho zbytky sebeúcty krčící se v koutu jeho duše.
*
Jak kdyby rozhodl se zvesela,
že nezakope svoji hřivnu posmutnělý tiše u zdi kostela,
ale že ležérně ji jako chcíplou mrchu přes rameno hodí do bláta.
*
Jak kdyby sebe.
A to líto mi je.
Jaroslav Herda
