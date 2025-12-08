Opouštím Jaromíra Nohavicu

Opouštím dnešního Jaromíra Nohavicu. A přesto dodnes líbí se mi z jeho tvorby to, co líbilo se mi už kdysi.

Opouštím Jaromíra Nohavicu s obavou,
že je to navždy.
Že z toho už se nedostane.
Jako by nalokal se otrávené vody z poháru pro lokaje.
která už provždy otupila jeho smysly.
Jak kdyby vyplavila z něho zbytky sebeúcty krčící se v koutu jeho duše.
*
Jak kdyby rozhodl se zvesela,
že nezakope svoji hřivnu posmutnělý tiše u zdi kostela,
ale že ležérně ji jako chcíplou mrchu přes rameno hodí do bláta.
*
Jak kdyby sebe.
A to líto mi je.

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 8.12.2025 3:07 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 467
  • Celková karma 8,88
  • Průměrná čtenost 473x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

