Obhájce novoročního projevu Tomia Okamury mohl být zábavnější

Inspirováno článkem „Okamura jako Jan Hus“ Jana Lněničky. Autor promarnil příležitost rozesmát čtenáře.

Troulové, když oddají se hanění, všímají si kdečeho, když jim někdo vadí.
Pak někdy chtějí prokázat, že vzezření předmětu jejich kritiky přece již napovídá, co je zač. Třeba, že je zrzavý. Proč? Možná, abychom se zamysleli, jestli mu hlava nevzplála tajenými zlými myšlenkami. Nebo si všimnou něčí pleti podobné kůře pomeranče. Možná proto, že zlořečený je třeba prostopášný a ošklivou nemocí za svou zhýralost musel zaplatit a světu rozhodl se za to mstít. A chybí – li mu končetina, není to třeba proto, že v honbě za majetkem dopadl jako Dlouhý John Silver. Ještě kdyby tak černou pásku měl přes oko. Strašidelně obávaný nepřítel! A když má nadváhu, není přinejmenším nenažraný nebo odulý ještě k tomu z chlastu? Možná proto.
Takových nedůstojných a infantilních poznámek se někdy dopouštějí i politici, kterým nebylo dáno dospět. Zřejmě nedochází, že takto kořeněná kritika adresovaná jejich odpůrcům či soupeřům pozbývá věrohodnosti a svědčí o potřebě doplnit chabý argumentační arzenál uštěpačností kvitovanou tou částí veřejnosti, která s povděkem přijímá každou zlomyslnost mířenou na určité cíle.
Netřeba významně vraštit obočí nad tím, že si lidé dělají legraci z politiků i z jejich vzezření, ať už je to humor laskavý či kousavý. A pokud v soukromí či po hospodách vážnou kritiku koření i takovými poznámkami, vem to čert.
Ve veřejném prostoru, jakou jsou sociální sítě, by NEŠKODILO se opanovat.
Jan Lněnička ve své obhajobě novoročního projevu podrobil kritice několik politiků a při této příležitosti upozornil na fyzickou konstituci předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka. Nevím, jak podle pana Lněničky souvisí jeho zřejmá nadváha (nazvaná panem autorem odulostí), s tím, z čeho jej viní.

A již se srocují evropští satrapové a kolaboranti z opozice, prodejní pisálkové, ukrajinský místodržící Zvaryčov i odulý předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk se vměšují do politiky naší země, ti všichni by nejraději pošlapali pravdu a zavedli šmírování a kádrování občanů, pro které je pravda, svoboda, svrchovanost a Česko na prvním místě.
Zdroj: Odkaz

Pokud chtěl autor Lněnička svým článkem pobavit provokativním přirovnáním Tomia Okamury k mučedníkovi Janu Husovi a zároveň upozornit na tělesnou konstituci předsedy ukrajinského parlamentu, mohl být ještě zábavnější. Stačilo napsat, že zatímco odulost Ruslana Stefančuka je příznačná pro jeho vůli pošlapat pravdu, Tomio Okamura je jeho pravý opak – smělý bojovník za pravdu, jakým byl Jan Hus, ten vypelichaný tlouštík, svým zevnějškem typický mučedník a obhájce vší pravdy.

Wikipedie:
Jak vlastně Jan Hus fyzicky vypadá? Většina novodobých kreseb, maleb a grafik nám ho ukazuje jako vysokého, štíhlého muže s úctyhodným plnovousem, zkrátka asketu každým coulem. V pozdním středověku ale narazíme na jeho podobizny bez vousů a s minimem vlasů a ty podle názoru řady současných historiků, například Pavla Soukupa, jsou nejspíše blíže pravdě. Kromě toho sám Hus píše přátelům, že musí jezdit na oslovi a nechat se nosit na nosítkách, protože je tlustý. Trefnější představou opravdového Husa je tedy spíš menší tlouštík skoro bez vlasů.



Autor: Jaroslav Herda | neděle 4.1.2026 13:00 | karma článku: 7,09 | přečteno: 62x

Další články autora

Jaroslav Herda

Nestáhli ji z kůže

„Gratuluji, tolik vydaných článků, dnešní má číslo 500. Namísto odměny, například zařazení do zaujálů, ho vyhodili z hlavní strany. To ten nový rok tady hezky začal.“

3.1.2026 v 14:45 | Karma: 12,01 | Přečteno: 256x | Ostatní

Jaroslav Herda

Den vlajky

O pokusu Andreje Babiše nabídnout občanům tmelivo, jež by nám slušelo stejně jako vyhrnuté rukávy a jeden společný konec provazu.

3.1.2026 v 11:30 | Karma: 7,96 | Přečteno: 168x | Společnost

Jaroslav Herda

„Kde se vzali dezoláti“

Obhajoba úryvku z díla Veroniky Valíkové Šubové, nikoli recenze, jen všimka k tomu, co mohlo být čtenáři přehlédnuto.

2.1.2026 v 11:55 | Karma: 14,96 | Přečteno: 315x | Společnost

Jaroslav Herda

Donalde, dej mi čas na válku.

Navzdory zabijáckým dronům na Valdaji ukrajinské vlajky nikdy nezavlají. Oficiální ruské zdroje informovaly, že hodlají revidovat svou vyjednávací pozici vůči Kyjevu.

31.12.2025 v 8:10 | Karma: 10,20 | Přečteno: 200x | Politika

Jaroslav Herda

V čase velkých slev Česká televize mate diváky

Mate dospělé občany i děti. Úkolem veřejnoprávního média není jen zodpovědně a tedy pravdivě informovat diváky.

29.12.2025 v 13:08 | Karma: 21,82 | Přečteno: 368x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

Celoživotní dřina
27. prosince 2025  18:31

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských...
3. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  4. 1. 14:28

Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy středního věku na Strakonicku. Nikomu dalšímu nebezpečí...

Obyvatelé Bruntálu mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu

ilustrační snímek
4. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Obyvatelé Bruntálu mohou do poloviny února opět navrhovat své projekty pro participativní rozpočet....

Při požáru stavební buňky ve Střekově v Ústí nad Labem zemřel v sobotu člověk

ilustrační snímek
4. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Při požáru stavební buňky ve Střekově v Ústí nad Labem zemřel v sobotu večer člověk. Hasiči tělo...

Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
4. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 479
  • Celková karma 10,68
  • Průměrná čtenost 470x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.