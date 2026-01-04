Obhájce novoročního projevu Tomia Okamury mohl být zábavnější
Troulové, když oddají se hanění, všímají si kdečeho, když jim někdo vadí.
Pak někdy chtějí prokázat, že vzezření předmětu jejich kritiky přece již napovídá, co je zač. Třeba, že je zrzavý. Proč? Možná, abychom se zamysleli, jestli mu hlava nevzplála tajenými zlými myšlenkami. Nebo si všimnou něčí pleti podobné kůře pomeranče. Možná proto, že zlořečený je třeba prostopášný a ošklivou nemocí za svou zhýralost musel zaplatit a světu rozhodl se za to mstít. A chybí – li mu končetina, není to třeba proto, že v honbě za majetkem dopadl jako Dlouhý John Silver. Ještě kdyby tak černou pásku měl přes oko. Strašidelně obávaný nepřítel! A když má nadváhu, není přinejmenším nenažraný nebo odulý ještě k tomu z chlastu? Možná proto.
Takových nedůstojných a infantilních poznámek se někdy dopouštějí i politici, kterým nebylo dáno dospět. Zřejmě nedochází, že takto kořeněná kritika adresovaná jejich odpůrcům či soupeřům pozbývá věrohodnosti a svědčí o potřebě doplnit chabý argumentační arzenál uštěpačností kvitovanou tou částí veřejnosti, která s povděkem přijímá každou zlomyslnost mířenou na určité cíle.
Netřeba významně vraštit obočí nad tím, že si lidé dělají legraci z politiků i z jejich vzezření, ať už je to humor laskavý či kousavý. A pokud v soukromí či po hospodách vážnou kritiku koření i takovými poznámkami, vem to čert.
Ve veřejném prostoru, jakou jsou sociální sítě, by NEŠKODILO se opanovat.
Jan Lněnička ve své obhajobě novoročního projevu podrobil kritice několik politiků a při této příležitosti upozornil na fyzickou konstituci předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka. Nevím, jak podle pana Lněničky souvisí jeho zřejmá nadváha (nazvaná panem autorem odulostí), s tím, z čeho jej viní.
A již se srocují evropští satrapové a kolaboranti z opozice, prodejní pisálkové, ukrajinský místodržící Zvaryčov i odulý předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk se vměšují do politiky naší země, ti všichni by nejraději pošlapali pravdu a zavedli šmírování a kádrování občanů, pro které je pravda, svoboda, svrchovanost a Česko na prvním místě.
Pokud chtěl autor Lněnička svým článkem pobavit provokativním přirovnáním Tomia Okamury k mučedníkovi Janu Husovi a zároveň upozornit na tělesnou konstituci předsedy ukrajinského parlamentu, mohl být ještě zábavnější. Stačilo napsat, že zatímco odulost Ruslana Stefančuka je příznačná pro jeho vůli pošlapat pravdu, Tomio Okamura je jeho pravý opak – smělý bojovník za pravdu, jakým byl Jan Hus, ten vypelichaný tlouštík, svým zevnějškem typický mučedník a obhájce vší pravdy.
Wikipedie:
Jak vlastně Jan Hus fyzicky vypadá? Většina novodobých kreseb, maleb a grafik nám ho ukazuje jako vysokého, štíhlého muže s úctyhodným plnovousem, zkrátka asketu každým coulem. V pozdním středověku ale narazíme na jeho podobizny bez vousů a s minimem vlasů a ty podle názoru řady současných historiků, například Pavla Soukupa, jsou nejspíše blíže pravdě. Kromě toho sám Hus píše přátelům, že musí jezdit na oslovi a nechat se nosit na nosítkách, protože je tlustý. Trefnější představou opravdového Husa je tedy spíš menší tlouštík skoro bez vlasů.
Jaroslav Herda
Nestáhli ji z kůže
„Gratuluji, tolik vydaných článků, dnešní má číslo 500. Namísto odměny, například zařazení do zaujálů, ho vyhodili z hlavní strany. To ten nový rok tady hezky začal.“
Jaroslav Herda
Den vlajky
O pokusu Andreje Babiše nabídnout občanům tmelivo, jež by nám slušelo stejně jako vyhrnuté rukávy a jeden společný konec provazu.
Jaroslav Herda
„Kde se vzali dezoláti“
Obhajoba úryvku z díla Veroniky Valíkové Šubové, nikoli recenze, jen všimka k tomu, co mohlo být čtenáři přehlédnuto.
Jaroslav Herda
Donalde, dej mi čas na válku.
Navzdory zabijáckým dronům na Valdaji ukrajinské vlajky nikdy nezavlají. Oficiální ruské zdroje informovaly, že hodlají revidovat svou vyjednávací pozici vůči Kyjevu.
Jaroslav Herda
V čase velkých slev Česká televize mate diváky
Mate dospělé občany i děti. Úkolem veřejnoprávního média není jen zodpovědně a tedy pravdivě informovat diváky.
