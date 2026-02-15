O obraně Petra Pavla českým lidem
„Nepotřebuje!“, odpověděl sám sobě, případně tápajícím čtenářům. Dále pak ve svém blogu hoduje na své odpovědi, kterou zdůvodňuje „železně logickými argumenty“: Má ochranku a je voják, vyznamenaný hrdina.
Nad jeho vtipným blogem (dle dosažené karmy) musela nadšeně tleskat mnohá celá rodina. Jak by ne, vždyť je to podmanivá představa, že voják Pavel z Hradu pro výstrahu odpůrcům svým kvérem zamává, než seběhne dolů na nádvoří, kde dorazí každého, kdo na úprk se nedal, naopak zůstal hluše, pohrdnuv útěkem pro spasení jak těla, tak duše.
Dále pan Kříž jak ostříž všímá si po vzoru mnohých jeho minulosti, pro případ, že by ctěný čtenář spadl někde ve vzdálené zemi z višně rovnýma nohama do české přítomnosti. Všímá si také kultu osobnosti a čert ví proč předjímá, že v hrdinských svých činech dostihne i Putina jak s amforou vyzvednutou ze dna moře, tak s přepráním medvěda holýma rukama či dokonce levou zadní, a to aniž ctěného čtenáře varuje slovy – z mého blogu naznak neupadni.
Kdyby měl Petr Pavel vši a jmenovaný autor by napsal s uštěpačnou nadsázkou, že je milovaný všemi vešmi, bylo by to k pochopení. Když ale napíše „všemi milovaný“, působí to jako zcela nejapná ironie, neboť současně, a to už v titulku, píše o jeho obraně. No u všech všudy proti komu tedy? To je příklad vytváření nesmyslů k pobavení, na nichž se takoví autoři co na umělé pastvě popásají, mlaskají a chutě tak čtenářům dělají, aby si nechali takovou stravu projít všemi žaludky co jich mají.
Kdyby měl Petr Pavel leprou zohyzděnou tvář,
co nahradilo by ty posměchy,
že lidé malují mu svatozář,
za to, že dobře vypadá?
Že právě proto získal jejich hlasy.
I za ten vous a hlavu porostlou bohatě stříbrnými vlasy.
Nic by se nezměnilo v této občanské válce,
v níž jedni z druhých snaží se stále dělat blbečky.
Jako by blížily se ještě horší časy,
v nichž při hledání moudrosti budeme s úctou hledět na necky.
Nemám nic proti nadsázkám, satiře či ironii vycházející z reálií, v nichž vězí kořen kazu hoden k povšimnutí a jenž nasvítit si zaslouží prostředky majícími přiměřeně ostré čepele a břity.
Co však se vymyká činnosti kritika či mělo by být na hony vzdáleno kritice čehokoli, je uchopení vlastní lži, vlastního výmyslu a následné vystavení stvořeného monstra na pranýř, všem na odiv. Předhodit tak seběhnutému obecenstvu k posměchu Frankensteinovo podvržené dílo.
Autorovi předmětného blogu se dostalo značné čtenářské podpory. Podpory se dostává i našemu prezidentovi. Autor nepotřebuje, aby ho někdo bránil před čtenáři jiného gusta. Ani kdyby byl nevoják s modrou knížkou v šuplíku. A pokud je jeho blog k zastřelení, pak samozřejmě jen obrazně.
Odkaz
Jaroslav Herda
Dál bruslíme na tenkém ledě nového dne
Inspirováno českou politickou scénou a písní kapely Jethro Tull - Skating away on the thin ice of the new day
Jaroslav Herda
Hlavu vzhůru, psavci této země!
Rada vlády pro duševní zdraví by měla hledat odpověď na otázku, kolik voličů koalice a proč se cítí jako poražení.
Jaroslav Herda
Nezlomný Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš je nezlomný. Pevný v svém postoji jak z bílého křemene skála. A se srdcem holuba míru. Na konci tunelu s ním vidím z války díru.
Jaroslav Herda
Ester Ledecká způsobila četná zranění. Hvězda, která zklamala.
Pohasl její svit či spíše záře. Jako by se na všech jejích minulých (a možná i budoucích) vítězstvích objevil kaz.
Jaroslav Herda
Exodus
Jak je zřejmé z titulku tématem je exodus. Každý zná dobře význam toho slova, takže není už co dodat.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit
Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na...
Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku
Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na...
Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil
Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v...
Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky
Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 527
- Celková karma 11,19
- Průměrná čtenost 456x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/