O obraně Petra Pavla českým lidem

Pan Václav Kříž vznesl dotaz, zda náš prezident potřebuje, aby ho lid bránil. Dotaz to byl řečnický, neb správnou odpověď už znal:


„Nepotřebuje!“, odpověděl sám sobě, případně tápajícím čtenářům. Dále pak ve svém blogu hoduje na své odpovědi, kterou zdůvodňuje „železně logickými argumenty“: Má ochranku a je voják, vyznamenaný hrdina.
Nad jeho vtipným blogem (dle dosažené karmy) musela nadšeně tleskat mnohá celá rodina. Jak by ne, vždyť je to podmanivá představa, že voják Pavel z Hradu pro výstrahu odpůrcům svým kvérem zamává, než seběhne dolů na nádvoří, kde dorazí každého, kdo na úprk se nedal, naopak zůstal hluše, pohrdnuv útěkem pro spasení jak těla, tak duše.

Dále pan Kříž jak ostříž všímá si po vzoru mnohých jeho minulosti, pro případ, že by ctěný čtenář spadl někde ve vzdálené zemi z višně rovnýma nohama do české přítomnosti. Všímá si také kultu osobnosti a čert ví proč předjímá, že v hrdinských svých činech dostihne i Putina jak s amforou vyzvednutou ze dna moře, tak s přepráním medvěda holýma rukama či dokonce levou zadní, a to aniž ctěného čtenáře varuje slovy – z mého blogu naznak neupadni.

Kdyby měl Petr Pavel vši a jmenovaný autor by napsal s uštěpačnou nadsázkou, že je milovaný všemi vešmi, bylo by to k pochopení. Když ale napíše „všemi milovaný“, působí to jako zcela nejapná ironie, neboť současně, a to už v titulku, píše o jeho obraně. No u všech všudy proti komu tedy? To je příklad vytváření nesmyslů k pobavení, na nichž se takoví autoři co na umělé pastvě popásají, mlaskají a chutě tak čtenářům dělají, aby si nechali takovou stravu projít všemi žaludky co jich mají.


Kdyby měl Petr Pavel leprou zohyzděnou tvář,
co nahradilo by ty posměchy,
že lidé malují mu svatozář,
za to, že dobře vypadá?
Že právě proto získal jejich hlasy.
I za ten vous a hlavu porostlou bohatě stříbrnými vlasy.

Nic by se nezměnilo v této občanské válce,
v níž jedni z druhých snaží se stále dělat blbečky.
Jako by blížily se ještě horší časy,
v nichž při hledání moudrosti budeme s úctou hledět na necky.

Nemám nic proti nadsázkám, satiře či ironii vycházející z reálií, v nichž vězí kořen kazu hoden k povšimnutí a jenž nasvítit si zaslouží prostředky majícími přiměřeně ostré čepele a břity.
Co však se vymyká činnosti kritika či mělo by být na hony vzdáleno kritice čehokoli, je uchopení vlastní lži, vlastního výmyslu a následné vystavení stvořeného monstra na pranýř, všem na odiv. Předhodit tak seběhnutému obecenstvu k posměchu Frankensteinovo podvržené dílo.

Autorovi předmětného blogu se dostalo značné čtenářské podpory. Podpory se dostává i našemu prezidentovi. Autor nepotřebuje, aby ho někdo bránil před čtenáři jiného gusta. Ani kdyby byl nevoják s modrou knížkou v šuplíku. A pokud je jeho blog k zastřelení, pak samozřejmě jen obrazně.

Odkaz








Autor: Jaroslav Herda | neděle 15.2.2026 22:19 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Další články autora

Jaroslav Herda

Dál bruslíme na tenkém ledě nového dne

Inspirováno českou politickou scénou a písní kapely Jethro Tull - Skating away on the thin ice of the new day

14.2.2026 v 3:29 | Karma: 5,97 | Přečteno: 82x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Hlavu vzhůru, psavci této země!

Rada vlády pro duševní zdraví by měla hledat odpověď na otázku, kolik voličů koalice a proč se cítí jako poražení.

13.2.2026 v 10:43 | Karma: 7,14 | Přečteno: 116x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Nezlomný Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš je nezlomný. Pevný v svém postoji jak z bílého křemene skála. A se srdcem holuba míru. Na konci tunelu s ním vidím z války díru.

13.2.2026 v 2:12 | Karma: 10,58 | Přečteno: 160x | Diskuse | Politika

Jaroslav Herda

Ester Ledecká způsobila četná zranění. Hvězda, která zklamala.

Pohasl její svit či spíše záře. Jako by se na všech jejích minulých (a možná i budoucích) vítězstvích objevil kaz.

12.2.2026 v 10:19 | Karma: 17,78 | Přečteno: 844x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Exodus

Jak je zřejmé z titulku tématem je exodus. Každý zná dobře význam toho slova, takže není už co dodat.

10.2.2026 v 23:53 | Karma: 5,15 | Přečteno: 79x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.
15. února 2026  7:26

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu
15. února 2026  7:23,  aktualizováno  8:09

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...
15. února 2026  23:12,  aktualizováno  23:18

Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na...

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku

ilustrační snímek
15. února 2026  20:30,  aktualizováno  20:30

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na...

Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil

ilustrační snímek
15. února 2026,  aktualizováno 

Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v...

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky

Vatikán
15. února 2026  19:30

Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 527
  • Celková karma 11,19
  • Průměrná čtenost 456x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.