O kontroverzní vítězce Rolland Garros či o tom, kam může vést vyjádření podpory válce.
Po přečtení blogu, se domnívám, že titulek je více než zavádějící, neboť jsem v textu po něčí nenávisti ke všemu ruskému nenašel ani stopu. Našel jsem v něm ale zcela srozumitelné vysvětlení, proč si tenistka Andrejevová vysloužila přívlastek kontroverzní. Její výbuchy vzteku, v nichž byla schopna obrátit se i na diváky a poslat je do prdele, by jí kdekdo odpustil, protože sportovci prožívají někdy velmi úkorně, když se jim nedaří, což může vyplavit emoce, které sportu nesluší a patří ke skutečnému surovému boji.
Její kontroverzi je možné snadno spatřit v tom, že si zřejmě výrazně odporuje. Pokud někdo řekne, že „žádný člověk na světě nechce válku“, jistě tím nemyslí, že například Vladimir Putin není člověk. Co tím přesně myslela, není jasné, když byla schopna na Instagramu lajkovat příspěvky podporující válku proti Ukrajině. Možná tím myslela, že nikdo nechce válku ve vlastní zemi.
Autor se ptá: Co se týká v roce 2024 přijatého vyznamenání od ruského prezidenta, je fér tohle tehdy sedmnáctileté dívce vyčítat?
Dovoluji si nabídnout odpověď: Je fér psát o vyčítaní, když šlo o pouhé konstatovaní? Pak možná nebylo nutné ani zamyšlení pana Nožičky:
„Když si my dříve narození vybavíme dobu před rokem 1989 u nás: dovolil by si tehdy některý známý československý sportovec, ať už šlo namátkou třeba o Jarmilu Kratochvílovou, Imricha Bugára, Ivo Viktora nebo některého z našich špičkových hokejistů, odmítnout převzít státní vyznamenání od Gustáva Husáka? Byť pocity při jeho přebírání měl nejspíš smíšené…“
Ne, nikdo to ani jim nevyčítá. Ale jistě by dodnes budilo pohoršení, kdyby někdo z nich zcela dobrovolně a z vlastní vůle tehdy uveřejnil například:
Držte Havla navždy v díře, to si přeje v dobré víře oddaná soudružka Madla, šťastná z toho, že na něj klec konečně už spadla.
A co se týče útoků na sociálních sítích, včetně těch posílajících Andrejevovou na frontu, tomu se nelze vyhnout. Takové hlavy jsou i zde na blog.iDNES.
Zdroj: Odkaz
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