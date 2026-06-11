Noční můra
Štípnout se musela bezmála šokovaná.
Ne jednou, mnohokrát,
až byla celá seštípaná.
Chtěla být probuzená ze sna zlého tak,
že uvězněná v představách se ještě do rtů hryzala,
jak do cizího hryzal by jen lítý drak.
Ke světlu světel modlila se,
jež jediné by mohlo zahnat nebezpečnou smečku zase
a spálit její bečky černé břečky připravené pro ovečky sněhobílé.
Konečně s ranním světlem zmizela ta noční můra.
Vyčerpaná cítila se a pokousaná tak,
jak kdyby celou noc ji trním honil vlkodlak.
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