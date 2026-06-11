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Noční můra

Inspirováno diskusí po mým minulým blogem „Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce“.

Štípnout se musela bezmála šokovaná.
Ne jednou, mnohokrát,
až byla celá seštípaná.
Chtěla být probuzená ze sna zlého tak,
že uvězněná v představách se ještě do rtů hryzala,
jak do cizího hryzal by jen lítý drak.
Ke světlu světel modlila se,
jež jediné by mohlo zahnat nebezpečnou smečku zase
a spálit její bečky černé břečky připravené pro ovečky sněhobílé.

Konečně s ranním světlem zmizela ta noční můra.
Vyčerpaná cítila se a pokousaná tak,
jak kdyby celou noc ji trním honil vlkodlak.











Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 11.6.2026 9:36 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

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Jaroslav Herda

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Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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