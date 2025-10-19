Nobelova cena míru za miriády malých letců

Tomahawky jsou nebezpečné - z toho vychází Donald Trump. A má pravdu, protože všechny zbraně jsou nebezpečné.

Vrcholil podzim, byl války čas.
V průhledech mezi stromy,
jež zvolna odkládají svůj barevný šat,
šedavé páry po nebi plynou co zlověstné cáry,
však slunce na své pouti za obzor prosvítá ještě mezi nimi z každé v nebi díry,
než za hřbet hor se na sklonku dne zhroutí.

Ještě hřejí jeho filamenty na tváři.
Jako by upomenout chtěly na naději.

A tu náhle VŠE, kam oko dohlédne,
a nejen zde,
ale za všemi obzory všech světů
jako by unisono mocně vydechlo tu větu,
jakoby z hloubi vůle Veškerenstva:

Donalde, slez už z toho monstra! Chtěj od něj mír.

A Donald uslyšev ta slova, takto k světu promluvil:
Nebudou žádné Tomahawky,
přetavte v pluhy houfnice.
Vypusťte bílé papírové draky, hvězdy, hrušky krabice.
bílé holubice taky,
těch nejvíce.
A ty nechť obletí celou tuto Zemi,
Zemi jedinou v dědictví mi danou.

Ty já jsem zvolil posly mezi všemi,
aby svým letem co ramenem laskavým objaly Zemi.

Jsem blízek Nobelovy ceny



Autor: Jaroslav Herda | neděle 19.10.2025 9:26 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Rozmazlila Filipa Turka Policie České Republiky?

Výroky, že kritizované posty Filipa Turka na sociálních sítích jsou debilní, mohou být poněkud nepřesné.

14.10.2025 v 22:33 | Karma: 12,37 | Přečteno: 273x | Společnost

Jaroslav Herda

Pozvolné zvyšování tolerance k riziku úpadku po roce 89', aneb silná černá káva

Foto: Pixbay. „Ve stínu kávovníku“ Už na začátku devadesátek bylo zřejmé, že společnost soustředěná na vypořádání se exponenty minulého režimu, dostává jeden políček za druhým od těch, kdo přišli po nich.

14.10.2025 v 14:29 | Karma: 9,12 | Přečteno: 185x | Společnost

Jaroslav Herda

Ať si to Turek odpracuje

Reakce na článek Karla Babici „Ať si to Turek odpracuje!“ https://blog.idnes.cz/babica/at-si-to-turek-odpracuje.Bg25100428

13.10.2025 v 21:43 | Karma: 12,32 | Přečteno: 357x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Poturčenci

Když přijde nebo i jen přiblíží se očekávaná výrazná změna v politice, lidé si hledají v tom zmatku své místo.

13.10.2025 v 2:36 | Karma: 7,70 | Přečteno: 184x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Stojíme za tebou, Andreji

Být někomu oporou a navíc zcela nezištně je nejen projevem přátelství, ale v tomto případě i solidarity prosté falše.

12.10.2025 v 21:53 | Karma: 9,62 | Přečteno: 215x | Poezie a próza
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

Decroix připustila možnost rozpočtového provizoria. Arogance, opáčil Havlíček

19. října 2025  11:09,  aktualizováno  11:28

V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se utkávají končící ministryně spravedlnosti...

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera

19. října 2025  11:19

Do pražské O2 arény se po roce vrátil Český mejdan s Impulsem. Na pódiu se představil Marek...

Ráno na mnoha místech mrzlo, rekordy padaly na každé desáté stanici

19. října 2025  10:44

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum pro 19. říjen zaznamenalo 17 ze...

Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu přes 60 dronů. Na Lozovu poprvé shodilo pumu

19. října 2025  10:26

Rusko v noci na neděli vyslalo na Ukrajinu více než 60 dronů, z toho asi dvě třetiny se podařilo...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 439
  • Celková karma 8,06
  • Průměrná čtenost 487x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

