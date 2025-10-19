Nobelova cena míru za miriády malých letců
Vrcholil podzim, byl války čas.
V průhledech mezi stromy,
jež zvolna odkládají svůj barevný šat,
šedavé páry po nebi plynou co zlověstné cáry,
však slunce na své pouti za obzor prosvítá ještě mezi nimi z každé v nebi díry,
než za hřbet hor se na sklonku dne zhroutí.
Ještě hřejí jeho filamenty na tváři.
Jako by upomenout chtěly na naději.
A tu náhle VŠE, kam oko dohlédne,
a nejen zde,
ale za všemi obzory všech světů
jako by unisono mocně vydechlo tu větu,
jakoby z hloubi vůle Veškerenstva:
Donalde, slez už z toho monstra! Chtěj od něj mír.
A Donald uslyšev ta slova, takto k světu promluvil:
Nebudou žádné Tomahawky,
přetavte v pluhy houfnice.
Vypusťte bílé papírové draky, hvězdy, hrušky krabice.
bílé holubice taky,
těch nejvíce.
A ty nechť obletí celou tuto Zemi,
Zemi jedinou v dědictví mi danou.
Ty já jsem zvolil posly mezi všemi,
aby svým letem co ramenem laskavým objaly Zemi.
Jsem blízek Nobelovy ceny
Jaroslav Herda
