No tak, lidi, pojďte s námi k volbám. Co?
Nám je fakt jedno, koho budete volit, o vítězství nikomu z nás přece vůbec nejde. Hrajte s námi pro hru samou. Přece si v těch našich programech najdete aspoň něco, co vám sedí, ne? Vždyť jsme je dávaly dohromady pro vás.
Prosím vás za nás za všechny. Za celou naši poslaneckou rodinu. Když někdo z nás neuspěje, o to větší úspěch bude mít ten druhý. Výhra prostě zůstane vždy v rodině.
Nebuďte jako uražení hnidopichové a nafrnění svatouškové. Copak nejsou kriminály plné vás, obyčejných lidí, z nichž mnozí nic nedokázali? Ani třeba stlouct psí boudu. Nebo se napakovat tak, aby vás nechytli.
Uvědomte si, laskavě, co všechno jsme už pro vás udělali. Tak třeba Andrej Babiš poslal vlastního syna na anektovaný Krym, aby dokázal Rusku, že nejsme jeho nepřátelé, jsme připraveni k oteplení našich vzájemných vztahů a není tedy nutné k nám znovu posílat agenty Čepigu a Myškina.
Takzvanou kauzu Dozimetr také není třeba teatrálně nafukovat do velikosti Zeppelínu. Každá partaj potřebuje peníze na činnost v zájmu veřejného blaha. Že se Michal Redl nezbláznil, nám všem bylo samozřejmě jasné, ale pomoc naší nezávislé justice jsme uvítali jako projev pochopení pro povahu naší veřejně prospěšné činnosti.
A tak bych mohl pokračovat ve výčtu nedorozumění mezi námi a vámi až do alelulja.
Tak nedělejte drahoty, nezlobte, a nashledanou u voleb, vyhrajte s námi dobroty.
Jaroslav Herda
Agenti s teplou volbou
Nemohli by ti vlažní ve vztahu k politickým subjektům alespoň svobodně předstírat příklon ke komukoli a nekazit náladu ostatním?
Jaroslav Herda
V politických kampaních se pracuje se strachem
Reakce na článek https://blog.idnes.cz/pavelkovarik/demokracie-na-kortizolu-jak-negativni-kampane-nici-nasi-mysl-i-duveru.Bg25090643
Jaroslav Herda
Za šelestů
O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.
Jaroslav Herda
Meluzína
Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.
Jaroslav Herda
Zkouším pochopit
I když souhlasit se často nedá, nikdy neuškodí aspoň pokusit se pochopit. Už pro naději, byť někdy chabá je a bledá, že spatřit podaří se motivy, jež vedly k vůli to či ono natropit.
