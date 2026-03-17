Nevyslovené otázky Václava Moravce
Kdyby se zeptal na to, co před třemi lety jistě zaujalo každého novináře, každého politika (zvláště pak každého ze současné opozice) a každého pozorného občana. Neuvěřitelné!, řekli si mnozí proto, že uvěřili, jiní proto, že neuvěřili.
Mohlo to být nezapomenutelné rozloučení Václava Moravce s Českou televizí. Jak pro hosty, tak pro diváky. Představme si, že by se Václav Moravec obrátil na Radka Vondráčka těmito slovy:
„Pane poslanče, před třemi lety si váš předseda na závěr tiskové konference trpce postěžoval na ponižování dětí svých spolupracovníků ve školách v době prezidentské kampaně. Nazval to největším hnusem a vinu připsal novinářům, kteří podporovali Petra Pavla. Krátce poté upozornil v ČT novinář Erik Tabery na to, že ani článek Jana Holoubka, jehož výtisk držel Andrej Babiš v ruce jako oporu pro svá slova, neobsahuje jedinou ověřitelnou informaci. Nemluvil bych o tom, kdyby šlo jen o několik bezvýznamných verbálních impertinencí několika nezodpovědných kantorů. Ale celá ta vpravdě nesnadno uvěřitelná věc byla podrobně popsána jako politicky motivovaná šikana nezletilých studentů, korunována porušením zákona na ochranu osobních údajů a ústavního práva na tajnou volbu. Můžete mně i našim divákům vysvětlit, proč nikdo z vašeho hnutí už celé tři roky není ochoten našim občanům sdělit ani to, jestli se těm dětem a jejich rodičům dostalo ze strany té dosud nejmenované pražské školy řádné omluvy? Mimochodem, netýká se to jen dětí členů vašeho hnutí. V článku Jana Holoubka se píše o tom, že byla dotčena práva žáků CELÉ třídy a jejich rodičů, nikoli jen dětí spolupracovníků Andreje Babiše! A to je snad, pane poslanče Vondráčku, dost dobrý důvod k tomu, aby vaše hnutí informovalo veřejnost, jak byla tato ostudná věc vypořádána. Nepříjemnou okolností je skutečnost, že celá naše společnost je trvale vystavena tlaku dezinformací, a jak je vám dobře známo, předseda vašeho hnutí nepatří mezi důvěryhodné osoby, což vyplynulo i ve věci zfalšovaných podpisů v kauze Čapí hnízdo. A to jsou další velmi vážné důvody, proč by vaše hnutí nemělo očekávat od našich občanů slepou důvěru, neboť takové očekávání působí spíše jako pohrdání, jako hazard s jejich důvěrou.“
……………………………………
Po odpovědi Radka Vondráčka, ať by byla jakákoliv, mohl Václav Moravec požádat ostatní hosty o vyjádření k jejich tříletému mlčení:
„Vy, pane předsedo Okamuro souhlasíte s tím, že naše veřejnost byla informována o politicky motivované šikaně dětí ve školách a o bizarním dotčení jejich práv a práv jejich rodičů tak podezřelou formou - bez uvedení jediného jména a jména školy, v níž údajně došlo k excesu připomínajícímu padesátá léta? Jste spokojen s tím , že za tak neslýchanou věcí se okamžitě zavřela voda, jako by šlo o dezinformaci, k níž je trapné se před zraky veřejnosti vracet?
A vy, paní bývalá poslankyně Pekarová Adamová, a vy, paní senátorko Němcová, vy považujete za dostatečné informovat veřejnost o tak vážném dotčení práv nezletilých žáků formou mající vlastnosti spíše pohádky či dezinformace neobsahující žádná fakta, která by si řadový občan mohl ověřit? Myslíte si, že je snadné uvěřit tomu, že by téměř dospělí lidé (celá třída dosud nejmenované pražské školy) podlehli nátlaku nevšedně vyšinutého učitele a volební preference svých rodičů by mu sdělili písemnou formou a potvrdili svým podpisem? Zeptali jste se během těch tří let členů hnutí ANO, na které škole k tomu došlo a jak se škola s touto hanebností vypořádala? Ptám se proto, že pokud jste si informace obstarali vy, naši občané je dosud, ani po třech letech, nemají.
Dovolím si vám v této souvislosti připomenout příčiny odchodu Borise Johnsona z britského parlamentu. Stačila k tomu takzvaná partygate. Kdyby se Boris Johnson spojil s nějakým novinářem a vznikl tak článek se smyšleným obsahem v jeho prospěch a k získání politických bodů, vyletěl by z parlamentu s mnohem větším hřmotem. A vy jste přece chtěli vyhrát volby a porazit politicky silného Andreje Babiše. Nebo snad ne? Nebo jen tak, aby ho to moc nebolelo? “
Poznámka:
Demokracie se neobejde bez pravdivých informací, na jejichž základě si lidé vybírají své zástupce ve svobodných volbách. Bez nich se demokracie může začít podobat hře na demokracii. A veřejnoprávní média by se za výše uvedených okolností neměla spokojit s tím, že za ně Erik Tabery vysloví své oprávněné pochybnosti. Jako by neměla své vlastní investigativce, v jejichž možnostech je si informace snadno ověřit. Z mého pohledu veřejnoprávní média a celá novinářská obec v této věci absolutně selhala. Česká televize možná považuje za důležitější informovat veřejnost o tom, že si Dominik Feri navzdory nesouhlasu partnerky sundal kondom. Současná opozice možná také. V Severní Koreji nebo v Rusku by politici asi také souhlasili, že zpráva o kondomu by měla mít vyšší prioritu než nějaká investigace (v zájmu zdárného vývoje společnosti a klidu na práci). Za zmínku zde stojí, že za určitých okolností možná nemuselo dojít ani k tomu handrkování o Turka a Macinku, ani k hlasování o vydání Andreje Babiše.
Zevrubné zkoumání kvality práce Václava Moravce v těchto souvislostech na mne působilo tragikomicky.
Jaroslav Herda
