Nestáhli ji z kůže
Nestáhli ji z kůže.
Stáhli jí článek z hlavní stránky.
Toho si všimla paní Věrná,
která se tomu podivila,
jak kdyby nestáhli jí článek,
ale kůži z těla.
Jak mohlo se to stát,
když autorka ta pilná
celých pět stovek článků vyrobila?
Namísto za odměnu zařazení mezi zaujály za tolikerá díla toto!
No to asi proto,
že zaujaly fantazie, láry fáry,
za než se odměny, nikoli kupodivu, věru nedávají.
Jaroslav Herda
Den vlajky
O pokusu Andreje Babiše nabídnout občanům tmelivo, jež by nám slušelo stejně jako vyhrnuté rukávy a jeden společný konec provazu.
Jaroslav Herda
„Kde se vzali dezoláti“
Obhajoba úryvku z díla Veroniky Valíkové Šubové, nikoli recenze, jen všimka k tomu, co mohlo být čtenáři přehlédnuto.
Jaroslav Herda
Donalde, dej mi čas na válku.
Navzdory zabijáckým dronům na Valdaji ukrajinské vlajky nikdy nezavlají. Oficiální ruské zdroje informovaly, že hodlají revidovat svou vyjednávací pozici vůči Kyjevu.
Jaroslav Herda
V čase velkých slev Česká televize mate diváky
Mate dospělé občany i děti. Úkolem veřejnoprávního média není jen zodpovědně a tedy pravdivě informovat diváky.
Jaroslav Herda
Dna jsme zdaleka nedosáhli
Však přece jako by nás naše přítomnost zvala k nahlédnutí špehýrkou do do možných scénářů, v nichž podoby možného dna jsou načrtnuty.
Útočník v Hradci Králové použil obušek a sekáček, policie vyslýchá svědky
Policie kvůli pátečnímu napadení v obchodním centru Futurum v Hradci Králové stále vyslýchá svědky...
