Nestáhli ji z kůže

„Gratuluji, tolik vydaných článků, dnešní má číslo 500. Namísto odměny, například zařazení do zaujálů, ho vyhodili z hlavní strany. To ten nový rok tady hezky začal.“

Nestáhli ji z kůže.
Stáhli jí článek z hlavní stránky.
Toho si všimla paní Věrná,
která se tomu podivila,
jak kdyby nestáhli jí článek,
ale kůži z těla.

Jak mohlo se to stát,
když autorka ta pilná
celých pět stovek článků vyrobila?
Namísto za odměnu zařazení mezi zaujály za tolikerá díla toto!

No to asi proto,
že zaujaly fantazie, láry fáry,
za než se odměny, nikoli kupodivu, věru nedávají.




Autor: Jaroslav Herda | sobota 3.1.2026 14:45 | karma článku: 4,80 | přečteno: 82x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 478
  • Celková karma 10,57
  • Průměrná čtenost 470x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

