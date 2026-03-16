Nesnesli Moravce z Kavčích Hor do Vltavy

Konec otázek Václava Moravce nepřekvapil. Byl logickým výsledkem měnící se atmosféry ve společnosti.

Asi už bylo na čase odejít z České televize,
když do popředí prosakují nové směry, nové vize.
Když mezi těmi, kteří bdí nad jejím zdárným chodem,
jsou služebníci Veselý a Matocha.
Ne, nestala se z České televize macecha, jež prodává se.
Odešel přece dobrovolně.
Z vlastní vůle.
Nechystali se ho vynést ze studia do Vltavy jako Moranu.
Oslavit v novém jaru konec jeho mediální čaromoci, zla a chladu.

A přece jako by byl České televizi delší čas už trnem v boku,
že řadou politiků vnímán byl co persona non grata.
Už radním na Moravce nepostěžuje si hořce Okamura.
Vždyť vládne nám už jiná parta.



Autor: Jaroslav Herda | pondělí 16.3.2026 10:52 | karma článku: 6,58 | přečteno: 99x

Jaroslav Herda

I naši lidi si zaslouží pomoc

Pamětliv slov Kateřiny Konečné, rozhodl jsem se pomoci i našim lidem. Jako zbavitel od zlého. Od bolesti. Dobrou radou.

4.3.2026 v 0:41 | Karma: 9,76 | Přečteno: 245x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Rozčarování z odhalení dezinformace

Teta Kateřina z Jirotkova Saturnina by pravděpodobně nesouhlasila, ale lež mívá někdy hodně dlouhé nohy.

3.3.2026 v 1:44 | Karma: 14,80 | Přečteno: 265x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Ukřížovaný prezident

Inspirováno blogem pana Václava Kříže Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?

1.3.2026 v 9:53 | Karma: 14,75 | Přečteno: 333x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Beze slov

Prázdná stránka se samozřejmě publikovat nedá, takže úplně beze slov to nebude. Tak to je vše do perexu.

27.2.2026 v 0:20 | Karma: 7,63 | Přečteno: 100x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Proč Prchal prchal?

Krátká výseč že života Prchala, o němž nikdo nepředpokládal, že by se mohl vydat cestou poctivého chlapa.

26.2.2026 v 21:46 | Karma: 9,69 | Přečteno: 175x | Diskuse | Společnost
Jaroslav Herda

  • Počet článků 541
  • Celková karma 11,31
  • Průměrná čtenost 451x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

