Nesnesli Moravce z Kavčích Hor do Vltavy
Asi už bylo na čase odejít z České televize,
když do popředí prosakují nové směry, nové vize.
Když mezi těmi, kteří bdí nad jejím zdárným chodem,
jsou služebníci Veselý a Matocha.
Ne, nestala se z České televize macecha, jež prodává se.
Odešel přece dobrovolně.
Z vlastní vůle.
Nechystali se ho vynést ze studia do Vltavy jako Moranu.
Oslavit v novém jaru konec jeho mediální čaromoci, zla a chladu.
A přece jako by byl České televizi delší čas už trnem v boku,
že řadou politiků vnímán byl co persona non grata.
Už radním na Moravce nepostěžuje si hořce Okamura.
Vždyť vládne nám už jiná parta.
Jaroslav Herda
|Další články autora
- Počet článků 541
- Celková karma 11,31
- Průměrná čtenost 451x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/