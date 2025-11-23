Nenadešel už čas na domobrany?
Svou skromnou lopatu rád přihodil bych k společnému dílu
Do příkopů vyhloubených mezi námi
Aby vzkypěly zas úrodnou prstí
Zazelenaly se nadějí
Pro nejkrásnější květy našich srdcí
Pro boubelaté plody našich cílů
Pravda je sice s námi
Však trochu přece musíme se kazimírů bát
Těch řečí frustrovaných škarohlídů
Kdo s naším vítězstvím se nechtějí a neumějí vyrovnat
Tak je to ložený
Kdo prohraje ať mlčí
A jestli ne
Co třeba založit si domobrany
A s dobrmany po večerech všechny posbírat
Jaroslav Herda
Proč nepíše třeba o kravách a sviních?
Místo toho krade, krade, krade, vykrádá, vykrádá, vykrádá a zase krade a zase vykrádá, že by to, co nakradl naplnilo perex k prasknutí. A stejně by dál kradl.
Jaroslav Herda
Zatímco řeší se střet zájmů Anreje Babiše, mlčí se o střetu zájmů Petra Pavla.
Ne, že bych se honil jak setr, abych za každou cenu vyčenichal, kde všude může být skryt dvojí metr.
Jaroslav Herda
Starý Bych hajá jako spokojené napapané škvrně
Bych zase zvládl volby na jedničku, a je mu fuk, kdo pyskoval, kdo tleskal nebo pískal, když ten či onen na Národní zapaloval svíčku.
Jaroslav Herda
Petr Pavel se hodí
Malé zamyšlení o předstírání, že u jiných lidí na nižších postech je jejich minulost hodna laskavé shovívavosti. I kdyby byl Petr Pavel bývalý disident, nedá se za bezúhonnost prezidenta schovat, co si natropíme.
Jaroslav Herda
Listopadová křídová revoluce
Upozornění pro náročné čtenáře: Není to žádná poezie. Jen prostinká říkanka na téma ficérie, rebélie...
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Gangsterské ultimátum. Útok na Evropu by byl jen otázkou času, varuje ruský historik
Premium Trump nadává Ukrajincům, že nejsou dost vděční a evropští lídři se narychlo snaží obrousit jeho...
Rozpočet vrátíme k přepracování. Na čas se provizoriu nevyhneme, říká Schillerová
Premium Rozpočtový výbor bude v pondělí pokračovat v projednávání státního rozpočtu na příští rok. Budoucí...
Dokonalé bio z Vysočiny: Zjistěte, jak vzniká nejlepší biopotravina roku 2025 – BIO smetana
Ve spolupráci Na Vysočině sídlí rodinná farma Naše farmy Pá-Pá, která dokazuje, že i v dnešní době je možné...
Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl
Premium Lidí bez práce v Česku přibývá, v říjnu jich bylo přes 340 tisíc, nezaměstnanost tak oproti září...
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...
- Počet článků 458
- Celková karma 8,65
- Průměrná čtenost 478x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/