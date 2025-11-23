Nenadešel už čas na domobrany?

A bývalo tu ticho jak v zenových lázních, než do něj den co den, večer co večer začaly zvonit klíče. Tisíce umíráčků. Konec starých časů.

Svou skromnou lopatu rád přihodil bych k společnému dílu
Do příkopů vyhloubených mezi námi
Aby vzkypěly zas úrodnou prstí
Zazelenaly se nadějí
Pro nejkrásnější květy našich srdcí
Pro boubelaté plody našich cílů

Pravda je sice s námi
Však trochu přece musíme se kazimírů bát
Těch řečí frustrovaných škarohlídů
Kdo s naším vítězstvím se nechtějí a neumějí vyrovnat

Tak je to ložený
Kdo prohraje ať mlčí
A jestli ne
Co třeba založit si domobrany
A s dobrmany po večerech všechny posbírat







Autor: Jaroslav Herda | neděle 23.11.2025 22:30 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Jaroslav Herda

Proč nepíše třeba o kravách a sviních?

Místo toho krade, krade, krade, vykrádá, vykrádá, vykrádá a zase krade a zase vykrádá, že by to, co nakradl naplnilo perex k prasknutí. A stejně by dál kradl.

23.11.2025 v 2:13 | Karma: 12,69 | Přečteno: 283x | Společnost

Jaroslav Herda

Zatímco řeší se střet zájmů Anreje Babiše, mlčí se o střetu zájmů Petra Pavla.

Ne, že bych se honil jak setr, abych za každou cenu vyčenichal, kde všude může být skryt dvojí metr.

22.11.2025 v 16:51 | Karma: 11,97 | Přečteno: 494x | Společnost

Jaroslav Herda

Starý Bych hajá jako spokojené napapané škvrně

Bych zase zvládl volby na jedničku, a je mu fuk, kdo pyskoval, kdo tleskal nebo pískal, když ten či onen na Národní zapaloval svíčku.

19.11.2025 v 13:59 | Karma: 5,39 | Přečteno: 70x | Společnost

Jaroslav Herda

Petr Pavel se hodí

Malé zamyšlení o předstírání, že u jiných lidí na nižších postech je jejich minulost hodna laskavé shovívavosti. I kdyby byl Petr Pavel bývalý disident, nedá se za bezúhonnost prezidenta schovat, co si natropíme.

17.11.2025 v 9:40 | Karma: 9,47 | Přečteno: 372x | Společnost

Jaroslav Herda

Listopadová křídová revoluce

Upozornění pro náročné čtenáře: Není to žádná poezie. Jen prostinká říkanka na téma ficérie, rebélie...

13.11.2025 v 8:18 | Karma: 7,65 | Přečteno: 104x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

Gangsterské ultimátum. Útok na Evropu by byl jen otázkou času, varuje ruský historik

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
24. listopadu 2025

Premium Trump nadává Ukrajincům, že nejsou dost vděční a evropští lídři se narychlo snaží obrousit jeho...

Rozpočet vrátíme k přepracování. Na čas se provizoriu nevyhneme, říká Schillerová

Alena Schillerová
24. listopadu 2025

Premium Rozpočtový výbor bude v pondělí pokračovat v projednávání státního rozpočtu na příští rok. Budoucí...

Dokonalé bio z Vysočiny: Zjistěte, jak vzniká nejlepší biopotravina roku 2025 – BIO smetana

NAŠE FARMY Pá-pá
24. listopadu 2025

Ve spolupráci Na Vysočině sídlí rodinná farma Naše farmy Pá-Pá, která dokazuje, že i v dnešní době je možné...

Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl

ilustrační snímek
24. listopadu 2025

Premium Lidí bez práce v Česku přibývá, v říjnu jich bylo přes 340 tisíc, nezaměstnanost tak oproti září...

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 458
  • Celková karma 8,65
  • Průměrná čtenost 478x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.