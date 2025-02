Němcovou nemá smysl komentovat, pravil.

Však těžko dá se mu to věřit, když přece jen se uvolil přidat se k ostatním a potřebu svou verbální k tématu jmenované konat.

.



Však co si počít měl,

když tolik chtěl

a nemohl to v sobě zdolat?

Inu zas, jak jinak,

Němcovou komentovat.

A ještě přidal svůj občanský postoj

Němcovou nevolit.

A ne dost na tom.

I otázku k zamyšlení stihl nastolit:

Jablko nepadá daleko od stromu,

tím na mysli měl nejednu zdejší morální ikonu.

To paní Němcová jistě by se podivila,

že tolik dětí porodila.