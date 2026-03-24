Nemažte trolly, vždyť možná je to bolí.
Nemažte trolly,
ať mají si kde hrát.
Možná je to i bolí.
Což není humánnější se slušností před nimi vždy trpělivě stát,
tak jako Petr Fiala když rozhodl se pravdou se lží bojovat?
Kdekdo si o tom rád nechává zdát,
že přece znemožní se sami.
Jak asi?
Za potlesku ostatních rozjívených trollů
povzbuzeni jejich souhlasnými hlasy?
Každý kdo nechce lépe využít svůj čas,
může si vyzkoušet,
jak účinný je ten Fialův špás.
Jaroslav Herda
„Jéé, vy nejste smířeni s tím, jak ty volby dopadly!“
A proč by měli? Hlavně že nikdo nikoho nevěší, nikdo nechystá puč. Volby jsou prostě fuč. Jednou dočkají se ti, podruhé oni.
Jaroslav Herda
V paprscích slunce když zalesknou se krovky potemníků
Může se začít zase stmívat, když okolnosti protínat se začnou v nepříznivé konstelaci dávající tomu šanci?
Jaroslav Herda
Dobrý den
Když přijde den, v němž něco nečekaně člověku se vlastní vinou zvrtne, měl by být rád, že nedopadl tak, aby se musel sebe sama začít bát.
Jaroslav Herda
Dva muži na Hradě?
Inspirováno blogem pana Václava Kříže: Pane prezidente, vzpamatujte se ! O metamorfózách prezidenta Petra Pavla
Jaroslav Herda
Naše kultura nezhyne ani kvůli škrtům ani kvůli zkratům
Inspirováno blogem paní Veroniky Valíkové Šubové „Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne“.
|Další články autora
- Počet článků 549
- Celková karma 11,19
- Průměrná čtenost 447x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/