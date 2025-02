Někteří vědci o Bohu

Snadno i nesnadno, krátce i dlouze lze mluvit a psát o tom, že Bůh není a nic není potom (po penálu). No do háje, co to teda je (to, o čem ani vědci nemaj páru)?







Nikdy prý nebyl.

Pak ale kdo dělá tisíce let ta alotria

jak tehdy v obci Garabandal?

Rozhodně žádný debil.

A jsou to snad psí kusy ďábla?

Čerta starého?

To proto bývá to pro církev svatou superskandál?

A pro vědce nic nového?

Možná.

Možná věří na čertiska ohýbající fyzikální zákony přes chlupatá svá kolena.

Ovšem jak zákon káže,

protože jistě jenom na oko.

Ale i na ucho,

protože někdy ten starý čert dělá randál. Možná se nějaký vědec podívá na čertažnápěkně zblízka

a řekne nám, jak a proč co dělá a možná i co chystá.