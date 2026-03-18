Několik vět

Inspirováno atmosférou ve společnosti, rovněž vzpomínkou na petici Několik vět z června roku 1989.

Bývali u nás kdysi lidé tiší.
Pánové nahoře se mezi sebou téměř neprali.
A pokud zaměstnávaly je někdy různice,
tak za kulisami si srovnali je tak,
aby v té šedi nepoplašily se tiché šedé myši.

Ruší ta přemíra hluku,
v němž příliš často slyšet je,
jak pod jedním se křeslo třese
nebo jak jiný otřepe se beze studu,
rozhodnutý nevidět a neslyšet,
že zas by sepsat mohlo se několik vět.

Lidé by u nás mohli být zas tišší.
Jinak než ustrašení kdysi.
Kdyby se politici shodli na tom,
co dobrého nám nabízí a čím nám hrozí svět.


Autor: Jaroslav Herda | středa 18.3.2026 3:52 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Další články autora

Jaroslav Herda

Nevyslovené otázky Václava Moravce

Jaký ohlas by měly poslední Otázky Václava Moravce, kdyby se zúčastněných politiků zeptal na tři roky starou záležitost?

17.3.2026 v 19:03 | Karma: 7,92 | Přečteno: 163x | Diskuse | Politika

Jaroslav Herda

Nesnesli Moravce z Kavčích Hor do Vltavy

Konec otázek Václava Moravce nepřekvapil. Byl logickým výsledkem měnící se atmosféry ve společnosti.

16.3.2026 v 10:52 | Karma: 12,90 | Přečteno: 260x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

I naši lidi si zaslouží pomoc

Pamětliv slov Kateřiny Konečné, rozhodl jsem se pomoci i našim lidem. Jako zbavitel od zlého. Od bolesti. Dobrou radou.

4.3.2026 v 0:41 | Karma: 9,76 | Přečteno: 245x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Rozčarování z odhalení dezinformace

Teta Kateřina z Jirotkova Saturnina by pravděpodobně nesouhlasila, ale lež mívá někdy hodně dlouhé nohy.

3.3.2026 v 1:44 | Karma: 14,80 | Přečteno: 266x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Ukřižovaný prezident

Inspirováno blogem pana Václava Kříže Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?

1.3.2026 v 9:53 | Karma: 14,75 | Přečteno: 335x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Jaroslav Herda

  • Počet článků 543
  • Celková karma 11,37
  • Průměrná čtenost 450x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.