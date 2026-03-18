Několik vět
Bývali u nás kdysi lidé tiší.
Pánové nahoře se mezi sebou téměř neprali.
A pokud zaměstnávaly je někdy různice,
tak za kulisami si srovnali je tak,
aby v té šedi nepoplašily se tiché šedé myši.
Ruší ta přemíra hluku,
v němž příliš často slyšet je,
jak pod jedním se křeslo třese
nebo jak jiný otřepe se beze studu,
rozhodnutý nevidět a neslyšet,
že zas by sepsat mohlo se několik vět.
Lidé by u nás mohli být zas tišší.
Jinak než ustrašení kdysi.
Kdyby se politici shodli na tom,
co dobrého nám nabízí a čím nám hrozí svět.
Jaroslav Herda
