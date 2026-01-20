Nechte zpívat Pavlíčka

O vztahu voličů k výsledkům voleb. Inspirováno blogem pana Miroslava Pavlíčka: Nechte zpívat Fialu

Nechte zpívat Pavlíčka,
když volili jste tak, že stále hraje se ta nudná písnička
o Okamurovi, Turkovi a Babišovi.
Nechte zpívat Pavlíčka,
ať aspoň přehlušena je ta odrhovačka s otravnými jmény, slovy.

Kdo pro hlasovací lístky mají jenom popelnice,
ti čerta starého se zajímají o ty mezi politiky tahanice.
Tak nechte zpívat Pavlíčka,
když bez něj volby se vám zase nepovedly.
A přidejte se.
Splyňte chóru.
O fotbalu, o muzice.
Jen dál od všeho toho moru v politice.
To bude teprve koalice.









úterý 20.1.2026

Jaroslav Herda

  • Počet článků 499
  • Celková karma 10,47
  • Průměrná čtenost 458x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

