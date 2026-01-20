Nechte zpívat Pavlíčka
Nechte zpívat Pavlíčka,
když volili jste tak, že stále hraje se ta nudná písnička
o Okamurovi, Turkovi a Babišovi.
Nechte zpívat Pavlíčka,
ať aspoň přehlušena je ta odrhovačka s otravnými jmény, slovy.
Kdo pro hlasovací lístky mají jenom popelnice,
ti čerta starého se zajímají o ty mezi politiky tahanice.
Tak nechte zpívat Pavlíčka,
když bez něj volby se vám zase nepovedly.
A přidejte se.
Splyňte chóru.
O fotbalu, o muzice.
Jen dál od všeho toho moru v politice.
To bude teprve koalice.
Jaroslav Herda
Gazela
Alkohol je dozajista jednou z metel lidstva. Však kdyby zůstal doma ten, co nad ránem bezmála byl v baru nameten ...
Jaroslav Herda
Maják Petr Pavel
Inspirováno blogem pana Jiřího Jurčáka: Petr Pavel - morální maják, vysoce čnící nejen nad Palachovým hrobem
Jaroslav Herda
Povolební plačky
Ostruhy, tituly, zásluhy a cenné zkušenosti. A přesto nedostanou vždy, co si tolik přáli. No není tohle k zlosti?
Jaroslav Herda
Antoine
V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille.
Jaroslav Herda
Utopenci
To by se nám vegetariánům nestalo, odtušili zádumčiví sobi putující pod polární září nekonečnou chladnou plání.
