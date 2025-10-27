Nečekal jsem, že se kdy zastanu Tomia Okamury.
Nečekal jsem,
že se kdy zastanu Tomia Okamury.
A přesto stalo se to právě dnes.
Musím se ptát,
jaké musel mít halušky či noční můry ten,
kdo o něm mohl lhát,
jak byl by do hlavy nakopnut koněm.
Lhát tak,
že buřta od Tomia nevzal by hladový pes.
Račte znát,
co nerad dočítám se o něm.
Že někoho prý zapálil.
A že prý není ani zlý.
Dokonce ani nemocný.
Že zapáleným vychoval skvělého syna.
Je to jen pomluva,
nebo i schvalovaní ohněm popravy?
Už mě to věčné utrhání na cti nebaví.
Zdroj: Robert Křístek
27. 10. 2025 10:19
Okamura není zlý člověk, podle mého odborného posouzení není nemocný, ale zapáleným vychoval skvělého syna, podívejte se doma po rodině, jestli se mu vyrovnáte, blábolit umí každý, má vůbec Turek děti
Jaroslav Herda
Mediální zabijačka aneb žádná krev a žádná prdelačka
Reakce na článek Ladislava Jakla: Kdo vlastně má jít na porážku aneb mediální zabijačka (Obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
28. října se to opět stane. Oslava na pozadí státního a národního dluhu.
Nepochybuji o tom, že důvěra ve stát a jeho instituce je podlamována či oslabována, ale nesvádějme to jen na hybridní válku. (obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
Týká se požární poplach vyhlášený ředitelem školy všech přítomných žáků?
Reakce na článek bývalého ředitele školy Milana Hausnera „Smečka bloggerů a politik nehodný toho jména“ (Foto: Pixbay)
Jaroslav Herda
Ve stínu bombarďáka Donalda
Jednou jsem napsal, že na dobových záznamech dnes působí Benito Mussolini směšně. Jako kašpar se svými okázale teatrálními pózami a gesty.
Jaroslav Herda
Nobelova cena míru za miriády malých letců
Tomahawky jsou nebezpečné - z toho vychází Donald Trump. A má pravdu, protože všechny zbraně jsou nebezpečné.
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Pokud lidé nechtějí změnu, ať minerálky nekupují, hájí šéf Mattoni vratné PET lahve
Premium Už příští rok se vedle skleněných měly v Česku zálohovat i lahve plastové a také plechovky....
Těžba přírodních diamantů pomáhá s rozvojem zemí v Africe, říká expert
Byznys s diamanty se za posledních několik desetiletí proměnil. Ovlivnil to příchod laboratorně...
Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány
Premium Ministr dopravy Martin Kupka chce v lednu na kongresu převzít vedení ODS po Petru Fialovi. Říjnové...
Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu
Úroveň vody v Belgorodské nádrži na západě Ruska klesla asi o metr po ukrajinských útocích, které o...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 444
- Celková karma 8,25
- Průměrná čtenost 484x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/