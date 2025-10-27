Nečekal jsem, že se kdy zastanu Tomia Okamury.

Ale nikdy se nedokážu škodolibě radovat z pomluv a lží, ať už se stane jejich předmětem kdokoli, Tomia Okamuru nevyjímaje. (Obrázek: Pixbay)

Nečekal jsem,
že se kdy zastanu Tomia Okamury.
A přesto stalo se to právě dnes.
Musím se ptát,
jaké musel mít halušky či noční můry ten,
kdo o něm mohl lhát,
jak byl by do hlavy nakopnut koněm.
Lhát tak,
že buřta od Tomia nevzal by hladový pes.

Račte znát,
co nerad dočítám se o něm.
Že někoho prý zapálil.
A že prý není ani zlý.
Dokonce ani nemocný.
Že zapáleným vychoval skvělého syna.
Je to jen pomluva,
nebo i schvalovaní ohněm popravy?

Už mě to věčné utrhání na cti nebaví.

Zdroj: Robert Křístek
27. 10. 2025 10:19
Okamura není zlý člověk, podle mého odborného posouzení není nemocný, ale zapáleným vychoval skvělého syna, podívejte se doma po rodině, jestli se mu vyrovnáte, blábolit umí každý, má vůbec Turek děti

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 27.10.2025 23:02 | karma článku: 2,13 | přečteno: 51x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 444
  • Celková karma 8,25
  • Průměrná čtenost 484x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

