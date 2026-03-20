Naše kultura nezhyne ani kvůli škrtům ani kvůli zkratům
Jářku, nezhyne a zhynout ani nemůže. S kulturou (ve smyslu tvůrčí lidské činnosti jako je například literatura, malířství, divadlo) je to, s prominutím, podobné jako třeba s průmyslem. Může chřadnout, může stagnovat i se hroutit v konkurenčním boji, nikdy však člověk už nenechá jej zcela zhynout. I kdyby nejmodernější stroje v našich fabrikách zrezivěly bez náhrady, nebyl by to konec našeho průmyslu, neb všechno dosloužilé haraburdí ve vysokých pecích by se přetavilo a vykovány z oceli by byly v hojném počtu motyky. A pod buchary ubouchané prosté pluhy pro rolníky zase by se kalily. Toť vlastností je člověčího důmyslu. Voly zas bychom vídali zapřažené v polích podmítat i vyorávat brambory navzdory všemu protivenství a zjednodušenému, zeštíhlenému průmyslu. Výhně by žhnuly a jejich oheň odrážel by se zas v očích bohatě osvalených kovářů. I tesařů by třeba přibývalo. Ti s harmerníky vandrovat by zase mohli krajem, stavět a opravovat mlýnská kola mlynářů. I kdyby málo zbylo z něho, něco by přece zbylo z průmyslu.
Tak ani ona kultura nezhyne. I z ní vždy něco zbyde. I kdyby ze státní kasy pro ni se jen cmrndalo. Písmákům, básníkům, ochotníkům, malířům ani muzikantům by to nedalo. I kdyby na kulturu nezbylo a kdyby jen ten rorýs pod oblaky a s ním ten skromný bodlák pro čmeláky v umělcově mysli rozháněli by mu z bídy jeho světa mraky, přesto by se tvořilo.
Paní autorka si všímá ve svém blogu (článku psaného pro MF Dnes) podle ní většího problému než jsou škrty ve státním rozpočtu na kulturu – strachu! Cituji:
Naše kultura nezhyne kvůli škrtům v rozpočtu. Větší problémem je autocenzura, jež se usadila v myslích mnoha umělců. Strach, že budou vyloučeni z té „správné kulturní obce“, totiž mnohým brání pojmenovat zásadní bolesti naší doby a ubližuje současnému umění víc než cokoli jiného.
Zdroj: Odkaz
Opravdu mezi umělci panuje strach pojmenovat zásadní bolesti naší doby? Nevím. Autorka neuvádí, jaké zásadní bolesti má na mysli, ani neuvádí, kteří umělci patří podle ní do té „správné kulturní obce“. Jako by i sama autorka měla „strach pojmenovat zásadní bolesti naší doby“.
A přece jako by její zamlžený blog obsahoval nechtěnou nápovědu, co by mohlo být jednou z bolestí doby. Rozdělování společnosti. Správná a nesprávná kulturní obec. Podílení se na vytváření představ o atmosféře strachu. To přímo souvisí s jinou „bolestí doby“. S šířením dezinformací. Autorka v diskusi pod svým blogem napsala:
„Také bych nesrovnávala zdravotnické a kulturní zaměstnance. Doktorům i sestrám za to, že nám zachraňují životy, snad přidali, ale 141 000 za hodinu přímého přenosu, kolik snad bral jeden slavný moderátor, asi nemají“.
Mohlo by se zdát, že se autorka nechala více než inspirovat touto dezinformací:
141 000 Kč za hodinu pro moderátora ČT Moravce… Jak to je?
Zhruba od roku 2022 kolují hromadnými maily či na Facebooku zaručené informace o tom, kolik peněz bere za natáčení Otázek Václava Moravce a Fokusu Václava Moravce samotný Václav Moravec. Zpráva z poslední doby zní: »A je to venku, odměny pro Václava Moravce v ČT jsou za hodinu 141 000 Kč, musela to ČT zveřejnit dle rozhodnutí soudu… (…)«
Odkaz
Ne, to není šíření dezinformace, neboť jak autorka v diskusi vysvětlila, neuvedla jméno slavného moderátora a navíc použila slůvko snad. Byla to prý jen hypotéza.
Asi jako kdyby napsala: „Doktorům i sestrám za to, že nám zachraňují životy, snad přidali, ale tolik, jako jeden zaměstnanec ministerstva zdravotnictví, který snad lítal na nákupy tryskáčem, nemají.“ Jen hypotéza. Ale možná existují čtenáři, kterým logika použití takové hypotézy (zkrat mezi realitou a virtuální realitou) není proti mysli.
- Počet článků 544
- Celková karma 11,18
- Průměrná čtenost 450x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/