Naše kultura nezhyne ani kvůli škrtům ani kvůli zkratům

Inspirováno blogem paní Veroniky Valíkové Šubové „Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne“.

Jářku, nezhyne a zhynout ani nemůže. S kulturou (ve smyslu tvůrčí lidské činnosti jako je například literatura, malířství, divadlo) je to, s prominutím, podobné jako třeba s průmyslem. Může chřadnout, může stagnovat i se hroutit v konkurenčním boji, nikdy však člověk už nenechá jej zcela zhynout. I kdyby nejmodernější stroje v našich fabrikách zrezivěly bez náhrady, nebyl by to konec našeho průmyslu, neb všechno dosloužilé haraburdí ve vysokých pecích by se přetavilo a vykovány z oceli by byly v hojném počtu motyky. A pod buchary ubouchané prosté pluhy pro rolníky zase by se kalily. Toť vlastností je člověčího důmyslu. Voly zas bychom vídali zapřažené v polích podmítat i vyorávat brambory navzdory všemu protivenství a zjednodušenému, zeštíhlenému průmyslu. Výhně by žhnuly a jejich oheň odrážel by se zas v očích bohatě osvalených kovářů. I tesařů by třeba přibývalo. Ti s harmerníky vandrovat by zase mohli krajem, stavět a opravovat mlýnská kola mlynářů. I kdyby málo zbylo z něho, něco by přece zbylo z průmyslu.
Tak ani ona kultura nezhyne. I z ní vždy něco zbyde. I kdyby ze státní kasy pro ni se jen cmrndalo. Písmákům, básníkům, ochotníkům, malířům ani muzikantům by to nedalo. I kdyby na kulturu nezbylo a kdyby jen ten rorýs pod oblaky a s ním ten skromný bodlák pro čmeláky v umělcově mysli rozháněli by mu z bídy jeho světa mraky, přesto by se tvořilo.
Paní autorka si všímá ve svém blogu (článku psaného pro MF Dnes) podle ní většího problému než jsou škrty ve státním rozpočtu na kulturu – strachu! Cituji:

Naše kultura nezhyne kvůli škrtům v rozpočtu. Větší problémem je autocenzura, jež se usadila v myslích mnoha umělců. Strach, že budou vyloučeni z té „správné kulturní obce“, totiž mnohým brání pojmenovat zásadní bolesti naší doby a ubližuje současnému umění víc než cokoli jiného.
Opravdu mezi umělci panuje strach pojmenovat zásadní bolesti naší doby? Nevím. Autorka neuvádí, jaké zásadní bolesti má na mysli, ani neuvádí, kteří umělci patří podle ní do té „správné kulturní obce“. Jako by i sama autorka měla „strach pojmenovat zásadní bolesti naší doby“.
A přece jako by její zamlžený blog obsahoval nechtěnou nápovědu, co by mohlo být jednou z bolestí doby. Rozdělování společnosti. Správná a nesprávná kulturní obec. Podílení se na vytváření představ o atmosféře strachu. To přímo souvisí s jinou „bolestí doby“. S šířením dezinformací. Autorka v diskusi pod svým blogem napsala:
„Také bych nesrovnávala zdravotnické a kulturní zaměstnance. Doktorům i sestrám za to, že nám zachraňují životy, snad přidali, ale 141 000 za hodinu přímého přenosu, kolik snad bral jeden slavný moderátor, asi nemají“.
Mohlo by se zdát, že se autorka nechala více než inspirovat touto dezinformací:
141 000 Kč za hodinu pro moderátora ČT Moravce… Jak to je?
Zhruba od roku 2022 kolují hromadnými maily či na Facebooku zaručené informace o tom, kolik peněz bere za natáčení Otázek Václava Moravce a Fokusu Václava Moravce samotný Václav Moravec. Zpráva z poslední doby zní: »A je to venku, odměny pro Václava Moravce v ČT jsou za hodinu 141 000 Kč, musela to ČT zveřejnit dle rozhodnutí soudu… (…)«
Ne, to není šíření dezinformace, neboť jak autorka v diskusi vysvětlila, neuvedla jméno slavného moderátora a navíc použila slůvko snad. Byla to prý jen hypotéza.
Asi jako kdyby napsala: „Doktorům i sestrám za to, že nám zachraňují životy, snad přidali, ale tolik, jako jeden zaměstnanec ministerstva zdravotnictví, který snad lítal na nákupy tryskáčem, nemají.“ Jen hypotéza. Ale možná existují čtenáři, kterým logika použití takové hypotézy (zkrat mezi realitou a virtuální realitou) není proti mysli.

Autor: Jaroslav Herda | pátek 20.3.2026 12:11 | karma článku: 7,11 | přečteno: 63x

Další články autora

Jaroslav Herda

Několik vět

Inspirováno atmosférou ve společnosti, rovněž vzpomínkou na petici Několik vět z června roku 1989.

18.3.2026 v 3:52 | Karma: 11,59 | Přečteno: 174x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Nevyslovené otázky Václava Moravce

Jaký ohlas by měly poslední Otázky Václava Moravce, kdyby se zúčastněných politiků zeptal na tři roky starou záležitost?

17.3.2026 v 19:03 | Karma: 10,99 | Přečteno: 317x | Diskuse | Politika

Jaroslav Herda

Nesnesli Moravce z Kavčích Hor do Vltavy

Konec otázek Václava Moravce nepřekvapil. Byl logickým výsledkem měnící se atmosféry ve společnosti.

16.3.2026 v 10:52 | Karma: 13,21 | Přečteno: 269x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

I naši lidi si zaslouží pomoc

Pamětliv slov Kateřiny Konečné, rozhodl jsem se pomoci i našim lidem. Jako zbavitel od zlého. Od bolesti. Dobrou radou.

4.3.2026 v 0:41 | Karma: 9,76 | Přečteno: 245x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Rozčarování z odhalení dezinformace

Teta Kateřina z Jirotkova Saturnina by pravděpodobně nesouhlasila, ale lež mívá někdy hodně dlouhé nohy.

3.3.2026 v 1:44 | Karma: 14,80 | Přečteno: 266x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...
16. března 2026  14:20

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Pelhřimovští kriminalisté obvinili kvůli pervitinu čtveřici lidí

ilustrační snímek
20. března 2026  12:29,  aktualizováno  12:29

Pelhřimovští kriminalisté obvinili dva muže a dvě ženy z distribuce drog. Jeden z mužů skončil ve...

Přeceňovaní Hříšníci, zmatený DiCaprio i korejské lovkyně. Kde si pustíte letošní oscarové snímky?

Z filmu Hříšníci (Sinners)
20. března 2026

Oscarová sezona je již několik dní za námi a 98. ročník cen Akademie přinesl několik výrazných...

Požár haly vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
20. března 2026  6:42,  aktualizováno  13:45

Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí...

Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také...
20. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou se vyprazdňuje. Z původních zhruba 200 obyvatel...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 544
  • Celková karma 11,18
  • Průměrná čtenost 450x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

