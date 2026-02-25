Naše jediná správná pravda si vás získá
Kdy už to pochopíte, proč na vás působíme jako trapně rozjívení posměváčci, v průhledném předstírání, že jsme svědci Orwellovi, kterého pochopili jsme i v rovinách vám nedostupných? V hloubkách, do nichž instinktivně bojíte se sestoupit pro dotek esencí, jež by vás vysvlékli z vašich sebeklamných mázder chránících vás před světlem.
Proč myslíte, že stále od nás slyšíte, že zastánci jste té jediné správné pravdy, jediného správného názoru? To opravdu si stále ještě myslíte, že je to od nás jen zoufale uštěpačná ironie vůči vám ze vzdoru?
Nebo, že jsou to výzvy, abyste před námi rozvinuli barevné vějíře popsané rozmanitými pravdami ke každé jedné věci a jako blázni abyste je všechny pro naše potěšení hájili jak foukačkou s kyselinou lysergovou střelení? To vážně myslíte si, že tohle od vás čekáme jak bychom byli rozumu už pozbyli?
Pak jste nás ale podcenili. Copak my sami hýříme mnoha názory na stejnou věc nebo je střídáme jak fusekle? Nebo snad vidíte, že blbostí se nadouvají naše hlavy tak, že vypadají už jak oteklé?
V něčem však pravdu přece máte. Částečně. Skutečně jsou ta naše slova o pravdě a o názorech mantry. Nikoli ale pitomé, byť nudné jsou už k utahání. Jsou kouzelné.
Až náplní se jejich inkubační čas, pak naplní se jejich slova. Změní vás. Lepšími lidmi stanete se. Lepšolidmi. Ostatně není nutné chodit dál kol horké kaše. Budete hájit jediné spravné pravdy, jediné správné názory. Jako my. Ty naše.
„Je pravda a je nepravda a když se člověk drží pravdy, třeba proti celému světu, není šílený.“ — George Orwell , kniha 1984
Jaroslav Herda
Důvěřuji vodám, lesům i stráním, i když...
Ministr spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc: „Mám důvěru v justici. Ale nemohu vyloučit, že v některých případech může dojít k excesu a některý soudce nemusí být nestranný.“
Jaroslav Herda
Viny
Pro rozdělenou společnost je příznačné, že nad jedněmi okázale vraští obočí a nad druhými mhouří oči.
Jaroslav Herda
Bojí se Andrej Babiš Ufonů?
Reakce na blog pana Václava Kříže „Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!“
Jaroslav Herda
Války Heleny Válkové
JUDr. Helena Válková je úspěšná válečnice. Ať si myslíme o jejích bojích s logikou cokoli, nebo dokonce, že jsou trapné a nedůstojné, stále je na výsluní.
Jaroslav Herda
A tolik lidí se raduje, jak radovalo se po Vítězném únoru.
Inspirováno aktuálně živým tématem České televize. Krátké zamyšlení a připomenutí, koho jsou schopni politici pověřit péčí o veřejnoprávní médium.
|Další články autora
