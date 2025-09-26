Naléhavě vás žádám

Raději ještě dnes,
nejpozději však zítra zrána vezměte s sebou lékárničku,
co unesete, suchého prádla a trochu svršků,
možná i pro zahřátí borovičku,
a dejte se na pochod.
Na misi po stopách statečných psanců,
co od režimu mají rozkopané prdele
a pohozeni byly do příkopů brutálně a nevrle.

*

A to vše za to jen,
že každý den si rozbíjejí jako mučedníci držku tím,
že kdesi od kohosi žádají směle, tvrdošíjně mír.
Zbabělý sleduji z povzdálí to jejich nebezpečné odhodlání s dojetím.

*

Jako bych z dálky slyšel jejich mírové volaní.
Ta slova jsou mi povědomá:
Vzdejte se, nic se vám nestane, vzdejte se, nic se vám nestane…
A stále dokola a znova.





Jaroslav Herda

  • Počet článků 422
  • Celková karma 6,75
  • Průměrná čtenost 498x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

