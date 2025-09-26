Naléhavě vás žádám
Raději ještě dnes,
nejpozději však zítra zrána vezměte s sebou lékárničku,
co unesete, suchého prádla a trochu svršků,
možná i pro zahřátí borovičku,
a dejte se na pochod.
Na misi po stopách statečných psanců,
co od režimu mají rozkopané prdele
a pohozeni byly do příkopů brutálně a nevrle.
*
A to vše za to jen,
že každý den si rozbíjejí jako mučedníci držku tím,
že kdesi od kohosi žádají směle, tvrdošíjně mír.
Zbabělý sleduji z povzdálí to jejich nebezpečné odhodlání s dojetím.
*
Jako bych z dálky slyšel jejich mírové volaní.
Ta slova jsou mi povědomá:
Vzdejte se, nic se vám nestane, vzdejte se, nic se vám nestane…
A stále dokola a znova.
Jaroslav Herda
Patří ti více bytů? Jen mysli na krávy.
Reakce na článek https://blog.idnes.cz/ziegler/patri-ti-vic-bytu-jsi-zlocinec-pirati-a-stacilo-siri-nenavist-a-tridni-boj.Bg25090818 a malá připomínka o ubývání veřejného prostoru
Jaroslav Herda
Zdeňku Pohlreichovi zase nic neuniklo
Jeho pozornost nebyla oslabená ani exotickým prostředím, ani omamnými vůněmi neznámých bylin. Raději nedomýšlet, co riskoval.
Jaroslav Herda
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“
Byla to lež, a nebo zbožné přání snílka, či jeho slepá víra kdysi nakažlivá? Chytlavá účelová vějička?
Jaroslav Herda
Ve službách favoritů
Není služba jako služba. Takže nic nového. Nic objevného. Jen zase trochu jinak o „užitečných“ služebnících.
Jaroslav Herda
Můj volební hlas, domnívám se, není drahý
„Že nechodíme k volbám? Nevadí, nízká volební účast je úplně v pořádku“. Hospodářské noviny 5. 10. 2022
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Nezdaněné spropitné jako motivace. Gastronomie volá po nových pravidlech
Premium Spropitné tvoří významnou část příjmů zaměstnanců v české gastronomii, ale často není evidované...
Češi věří digitálu. Bezhotovostní styk se stal dominantním způsobem plateb
Bezhotovostní platby postupně vytlačují hotovost. Zákazníci platí digitálně za donášky jídla, u...
Už nečeká na pokyny z Evropy. Afrika ví, že výhodná partnerství může najít jinde
Premium Od našeho spolupracovníka v Africe V Evropě stále často přetrvává představa, že Afrika zůstává politicky a ekonomicky závislá na...
Gang 247. Brutální útoky mladistvých v Třeboni ukazují na díru v zákoně
Premium Série několika brutálních napadení lidí gangem mladistvých v Třeboni z letošního léta a září je...
Pronájem bytu 2+1 78 m2
Nerudova, Hradec Králové
17 000 Kč/měsíc
- Počet článků 422
- Celková karma 6,75
- Průměrná čtenost 498x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/