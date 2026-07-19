Na dobytčí cestě
Asi se jim to povede
Vytrhat patníky podél pro ně úzké cesty
Slovy pomalu zatloukají kolíky
Na staré cestě pro široká ústa je jim těsno
Jazykem rozmáchnout se potřebují
Svobodně
Asi se jim to povede
Napadlo mne pátého v týdnu dne
Když autorovi jeden z mohutnatců napsal „mamrde“
Odkaz
Jaroslav Herda
Pěst na oko
Jak název přesvědčivě napovídá, tématem je něco zřejmého, nepřehlédnutelného, co poutá pozornost vzniklým kontrastem.
Jaroslav Herda
Jakou má místní klika asi moc nebo alespoň mocinku?
Inspirováno diskusním příspěvkem pana Martina Komárka: 29. 6. 2026 10:54 "To ovšem místní klice té jediné pravdy a hodnot, nic neříká.“
Jaroslav Herda
Ústavní puč
Mnohý občan nevěřícně čučí na to. Odhadnout se snaží, co tu pučí v koutě NATO. Přinejmenším o puči tu někdo hlučí.
Jaroslav Herda
Ústavní soud České republiky zrušil prezidentovi zaracha
Jak lze vnímat obsah včerejších vyjádření Petra Macinky a Tomia Okamury k rozhodnutí Ústavního soudu
Jaroslav Herda
Kdo byl skutečným poraženým ve fotbalovém zápasu s Jižní Koreou
Zcela apolitická, nezaujatá, nepředpojatá, objektivní a střízlivá analýza určující v závěru, kdo byli nezpochybnitelně poraženi.
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