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Na dobytčí cestě

Jen malé povšimnutí. Jen pár slov o vývoji, jenž opakem je pokroku. O svobodě trousit lívance. Větrat si k tomu do kroku.

Asi se jim to povede
Vytrhat patníky podél pro ně úzké cesty
Slovy pomalu zatloukají kolíky
Na staré cestě pro široká ústa je jim těsno
Jazykem rozmáchnout se potřebují
Svobodně

Asi se jim to povede
Napadlo mne pátého v týdnu dne
Když autorovi jeden z mohutnatců napsal „mamrde“

Odkaz




Autor: Jaroslav Herda | neděle 19.7.2026 9:19 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

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Jaroslav Herda

  • Počet článků 578
  • Celková karma 11,34
  • Průměrná čtenost 437x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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