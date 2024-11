Může někdo odsuzovat emigrující ukrajinské sportovce?

Tak určitě. Alespoň to předpokládám. Vždyť se to dá u nemalé množiny lidí na sociálních sítích očekávat.

Kdo mezi prvními měl by je soudit slovy přísnými,

že místo války volí bezpečí?

Čí uštěpačný tón by zaznít měl,

než znovu rozjívených pošahaných trollů?

*

Ti přece stále dokola a zas a znovu na sítích vyzývají k boji ty,

kdo Ukrajině přiznávají právo na obranu.

Na svobodu.

Ti zpovykaní rozcapenci by mezi soudci prvními být měli.

Ti, kteří radí: Obleč si maskáče a alou na frontu!

Do prvního sledu!

Ti uplivaní.

Ti, kteří druhým nadávají do gaučových bojovníků.

*

Ti, pokud četli, promarnili čas.

Ostatním za pozornost mnoho díků.