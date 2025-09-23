Můj volební hlas, domnívám se, není drahý
Čekám,
ač ne jak husa,
která zas ochutná s koncem léta klas.
Lhostejný nejsem.
Naopak čekám,
zda někdo z pomazaných vyvolených bude stát o ten můj hlas.
*
Nejsem drahý,
však směna musí to být důstojná.
Vždyť unáhlit se mohlo by být jako šlápnout do houští,
v němž někdy skryt je trus, jenž rozpadá se pozvolna.
Jaroslav Herda
Agenti s teplou volbou
Nemohli by ti vlažní ve vztahu k politickým subjektům alespoň svobodně předstírat příklon ke komukoli a nekazit náladu ostatním?
Jaroslav Herda
No tak, lidi, pojďte s námi k volbám. Co?
Tak asi jo, no ne? Když o všecko zas jde a příště ještě přituhnout by mohlo a jít už fakt by mohlo o všecičko. Nebo ne?
Jaroslav Herda
V politických kampaních se pracuje se strachem
Reakce na článek https://blog.idnes.cz/pavelkovarik/demokracie-na-kortizolu-jak-negativni-kampane-nici-nasi-mysl-i-duveru.Bg25090643
Jaroslav Herda
Za šelestů
O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.
Jaroslav Herda
Meluzína
Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.
