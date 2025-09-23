Můj volební hlas, domnívám se, není drahý

„Že nechodíme k volbám? Nevadí, nízká volební účast je úplně v pořádku“. Hospodářské noviny 5. 10. 2022

Čekám,
ač ne jak husa,
která zas ochutná s koncem léta klas.
Lhostejný nejsem.
Naopak čekám,
zda někdo z pomazaných vyvolených bude stát o ten můj hlas.
*
Nejsem drahý,
však směna musí to být důstojná.
Vždyť unáhlit se mohlo by být jako šlápnout do houští,
v němž někdy skryt je trus, jenž rozpadá se pozvolna.



Autor: Jaroslav Herda | úterý 23.9.2025 1:24

Agenti s teplou volbou

Nemohli by ti vlažní ve vztahu k politickým subjektům alespoň svobodně předstírat příklon ke komukoli a nekazit náladu ostatním?

22.9.2025 v 22:16 | Karma: 0 | Přečteno: 38x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

No tak, lidi, pojďte s námi k volbám. Co?

Tak asi jo, no ne? Když o všecko zas jde a příště ještě přituhnout by mohlo a jít už fakt by mohlo o všecičko. Nebo ne?

22.9.2025 v 17:58 | Karma: 5,91 | Přečteno: 106x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

V politických kampaních se pracuje se strachem

Reakce na článek https://blog.idnes.cz/pavelkovarik/demokracie-na-kortizolu-jak-negativni-kampane-nici-nasi-mysl-i-duveru.Bg25090643

22.9.2025 v 14:35 | Karma: 6,03 | Přečteno: 161x | Politika

Jaroslav Herda

Za šelestů

O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.

19.9.2025 v 2:14 | Karma: 7,00 | Přečteno: 77x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Meluzína

Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.

18.9.2025 v 22:20 | Karma: 6,28 | Přečteno: 78x | Poezie a próza
Jaroslav Herda

  • Počet článků 418
  • Celková karma 6,23
  • Průměrná čtenost 500x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

