MPA, Bába, ježibaba

Krátké zamyšlení nad předpojatostmi, zaujatostmi, přecitlivělostmi, a zaslepenostmi - malování obrazů politiků podle předloh vytvořených v hlavě.

Markéto

To jste nemusela

Dát saténovou záplatu na Bábův režný pytel

*

Na ten telecí nápad

Že premiér je mešuge

*

Dalo se přece očekávat

Že žádný jeho ctitel

Či nepřítel jeho nepřítele

Radost z vás mít nebude

A že se bude tvářit pohoršeně

*

Že raní ho vaše převaha

A bude si přát věřit

Že jste přinejmenším stejně režná

Ježibaba

*

Však přiznávám

Že nevím sám

Jestli v tu naducanou chvíli

Dalo se lépe poslat Bábu do jetele

Či do jiného býlí