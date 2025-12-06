Motoristé na odpočinku. Však co jiného jim zbývá?
Dlouho to trvat nebude.
Vždy na čas se mi vzdálí.
Sám nevím, proč mi projevují přízeň,
když nejsem ani jejich známý,
když nikoho z nich ani neznám jménem,
a nikdy s nimi ani neposeděl.
Přesto mne poznávají z dáli.
*
Vždy z jara, sotva trochu oteplí se,
divím se, co jich je,
když vyrojí se na silnice.
*
Když později je ještě tepleji,
podběly když jsou v plném květu,
i já se osmělím.
*
Ze sedla Brumly rozhlížím se po kraji,
co chvíli někdo z nich mne míjí,
pozdraví, jak kdybychom se znali.
*
Možná to bude jen tou dráhou jednostopou.
A tím, že sedím na motóru stejně jako oni.
A jako oni zase na obzoru ocitat se budu.
Krajiny za ním jinak voní.
Jaroslav Herda
Otevřený dopis významnému činiteli hnutí ANO
Logické pokračování včerejšího blogu Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem
Jaroslav Herda
Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem
Dne 22. 11. jsem čtenářům přislíbil pokračování k tématu porušení zákona na ochranu osobních údajů a porušení ústavního práva na tajnou volbu (na nejmenované pražské škole).
Jaroslav Herda
Jako by nebylo dost krve a zmaru
Někdy kliknu na ovladač jen tak naslepo. Zkusím štěstí, když nechce se mi hledat. Něco jen pro kulisu v činnosti, v níž stejně bych se nesoustředil. Tentokrát jsem se zase divil. Moje chyba, neznal jsem ani název filmu.
Jaroslav Herda
Sviňská pomoc
Nejsme sice takzvaně na bedně, ale do evropské dvacítky se zatím probojovali už tři naši. Máme světu co ukázat.
Jaroslav Herda
Kde se bere tolik morálních majáků.
Jsou darem. Kde se vzal. Kdo jsou ti obdarovaní. Kdo takový dar dokáže ocenit. Kdo jsou takových darů donory? Také pěkní dárečkové.
