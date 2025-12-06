Motoristé na odpočinku. Však co jiného jim zbývá?

Co jiného jim zbývá, když se jim daleké obzory ještě víc vzdálily a když vyhasly jim motory, byť sil jim neubývá?

Dlouho to trvat nebude.
Vždy na čas se mi vzdálí.
Sám nevím, proč mi projevují přízeň,
když nejsem ani jejich známý,
když nikoho z nich ani neznám jménem,
a nikdy s nimi ani neposeděl.
Přesto mne poznávají z dáli.
*
Vždy z jara, sotva trochu oteplí se,
divím se, co jich je,
když vyrojí se na silnice.
*
Když později je ještě tepleji,
podběly když jsou v plném květu,
i já se osmělím.
*
Ze sedla Brumly rozhlížím se po kraji,
co chvíli někdo z nich mne míjí,
pozdraví, jak kdybychom se znali.
*
Možná to bude jen tou dráhou jednostopou.
A tím, že sedím na motóru stejně jako oni.
A jako oni zase na obzoru ocitat se budu.
Krajiny za ním jinak voní.




















Autor: Jaroslav Herda | sobota 6.12.2025 9:41 | karma článku: 4,93 | přečteno: 66x

Otevřený dopis významnému činiteli hnutí ANO

Logické pokračování včerejšího blogu Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem

3.12.2025 v 18:28

Jaroslav Herda

Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem

Dne 22. 11. jsem čtenářům přislíbil pokračování k tématu porušení zákona na ochranu osobních údajů a porušení ústavního práva na tajnou volbu (na nejmenované pražské škole).

2.12.2025 v 22:34

Jaroslav Herda

Jako by nebylo dost krve a zmaru

Někdy kliknu na ovladač jen tak naslepo. Zkusím štěstí, když nechce se mi hledat. Něco jen pro kulisu v činnosti, v níž stejně bych se nesoustředil. Tentokrát jsem se zase divil. Moje chyba, neznal jsem ani název filmu.

29.11.2025 v 12:37

Jaroslav Herda

Sviňská pomoc

Nejsme sice takzvaně na bedně, ale do evropské dvacítky se zatím probojovali už tři naši. Máme světu co ukázat.

25.11.2025 v 22:52

Jaroslav Herda

Kde se bere tolik morálních majáků.

Jsou darem. Kde se vzal. Kdo jsou ti obdarovaní. Kdo takový dar dokáže ocenit. Kdo jsou takových darů donory? Také pěkní dárečkové.

25.11.2025 v 12:35
