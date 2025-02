Morální majáky

Obtěžují, překážejí. Už je to s nimi otrava. Kdekdo ve veřejném prostoru je potkává a na ně naráží. Zdravý rozum je nedává.

Kdo a proč původní význam mění na bláto?

Kdo na to asi první přišel

kdekoho takto uštěpačně titulovat?

Jako by několikrát propadl, než vyšel.

Možná to někdo někdy řekl ironicky o někom,

komu to vskutku sedlo.

Však opakovat tohle do úmoru jako posměšek o kdekom

a necítit, kdy mlčeti je zlato,

může jen člověk trdlejší než trdlo.



Proč se to tedy tolik ujalo?

Nepoužívají to nejčastěji srabíci?

Trochu to připomíná jedovaté sliny na adresu Václava Havla

ze stany těch, kdo vědí o sobě, že křiví jsou na rozdíl od něho, až hanba.