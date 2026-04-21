Mír je, když válka dřímá.
Strachu z válek se nezbavíme.
A zřejmě ani válek.
Vždyť kdekdo něco cizího si přeje mít
a nezdráhá se si to přivlastnit.
Co přát si může politik, aby byl ještě větší, bohatší?
K tomu mu nestačí do kufru přibalit si hotelový ručník,
a nebo v zahraničí při podpisu smlouvy do kapsy si na památku pero strčit.
Může však jedněm něco slíbit a jiné za to nechat platit.
Nechat se vynést vděčnými o něco výš.
Umět se chytře zavděčit.
Může jim také slíbit to, co mají v jiné zemi.
A nebo onu zemi celou jako spravedlivě přisvojenou, podrobenou.
Pak všichni jeho stoupenci by mohli navštívit tu porobenou zemi.
Projít se pod vítězným obloukem,
aby z té jeho slávy také něco měli, něco upili.
Hrdí.
Zdali.
Ti, kdo by přežili.
A někdy po té hrůze ani ti.
Jaroslav Herda
Trochu mne vyrušil poslanec Nerušil
Jako by konec cesty úpadku byl kdesi za obzorem. Co uvidíme za ním? Pokračování, a nebo nad hrobem se dočkáme jejího konce?
Jaroslav Herda
Ku vzkříšení
Tématem je pouhé připomenutí rozumu, jenž by neměl zůstat stranou, když se předmětem obhajoby stane udavačství.
Jaroslav Herda
Houkání sýčka
Je snadné nebýt pověrčivý, dokud si lidskou mysl nepodrobí skličující zkušenost s lidskou nemoudrostí.
Jaroslav Herda
Nemažte trolly, vždyť možná je to bolí.
Jsou cesty, které končí v pýru mezi odlehlými divokými lučinami. Přesto se lidé po nich stále slepě vydávají.
Jaroslav Herda
„Jéé, vy nejste smířeni s tím, jak ty volby dopadly!“
A proč by měli? Hlavně že nikdo nikoho nevěší, nikdo nechystá puč. Volby jsou prostě fuč. Jednou dočkají se ti, podruhé oni.
