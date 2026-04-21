Mír je, když válka dřímá.

Tématem je jedna z příčin vzniku válek. Zjednodušeně řečeno - potřeba uspokojení osobních ambicí na úkor druhých.

Strachu z válek se nezbavíme.
A zřejmě ani válek.
Vždyť kdekdo něco cizího si přeje mít
a nezdráhá se si to přivlastnit.
Co přát si může politik, aby byl ještě větší, bohatší?
K tomu mu nestačí do kufru přibalit si hotelový ručník,
a nebo v zahraničí při podpisu smlouvy do kapsy si na památku pero strčit.
Může však jedněm něco slíbit a jiné za to nechat platit.
Nechat se vynést vděčnými o něco výš.
Umět se chytře zavděčit.

Může jim také slíbit to, co mají v jiné zemi.
A nebo onu zemi celou jako spravedlivě přisvojenou, podrobenou.
Pak všichni jeho stoupenci by mohli navštívit tu porobenou zemi.
Projít se pod vítězným obloukem,
aby z té jeho slávy také něco měli, něco upili.
Hrdí.

Zdali.
Ti, kdo by přežili.
A někdy po té hrůze ani ti.









Autor: Jaroslav Herda | úterý 21.4.2026 0:26 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Další články autora

Jaroslav Herda

Trochu mne vyrušil poslanec Nerušil

Jako by konec cesty úpadku byl kdesi za obzorem. Co uvidíme za ním? Pokračování, a nebo nad hrobem se dočkáme jejího konce?

15.4.2026 v 4:33 | Karma: 8,70 | Přečteno: 174x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Ku vzkříšení

Tématem je pouhé připomenutí rozumu, jenž by neměl zůstat stranou, když se předmětem obhajoby stane udavačství.

6.4.2026 v 23:05 | Karma: 8,32 | Přečteno: 73x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Houkání sýčka

Je snadné nebýt pověrčivý, dokud si lidskou mysl nepodrobí skličující zkušenost s lidskou nemoudrostí.

31.3.2026 v 19:12 | Karma: 7,04 | Přečteno: 83x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Nemažte trolly, vždyť možná je to bolí.

Jsou cesty, které končí v pýru mezi odlehlými divokými lučinami. Přesto se lidé po nich stále slepě vydávají.

24.3.2026 v 23:05 | Karma: 9,54 | Přečteno: 117x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

„Jéé, vy nejste smířeni s tím, jak ty volby dopadly!“

A proč by měli? Hlavně že nikdo nikoho nevěší, nikdo nechystá puč. Volby jsou prostě fuč. Jednou dočkají se ti, podruhé oni.

24.3.2026 v 15:11 | Karma: 10,88 | Přečteno: 283x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
14. dubna 2026  11:11

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby
21. dubna 2026,  aktualizováno 

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny...

Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...
20. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  21:15

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v...

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech
20. dubna 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

Policisté pátrají po vězni, který dnes odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u...

Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D
20. dubna 2026  20:52,  aktualizováno  20:59

Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D....

Jaroslav Herda

  • Počet článků 553
  • Celková karma 11,49
  • Průměrná čtenost 446x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

