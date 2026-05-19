Ministr Macinka
Je jak na dortu pralinka.
Jak pamlsek, jenž korunuje dílo týmu cukrářů.
Je požehnáním pro skutečné labužníky.
Pro drsné chlapíky, kteří vezmou i práci hrobařů.
Prémií pro ty je, jež mají speciální stravovací zvyky.
Pro kachní žaludky, které ho po požití nevyzvrátí.
Úkolů naloženo má jak statná houževnatá mula.
Táhne tu káru úspěšně a slavně tak,
že Martin Vopěnka je pro něj nula.
Roste a mohutní.
Václavu Klausovi co mentorovi šlape na paty jak jeho stín.
Ten o půl kroku před ním je.
Miloše Vystrčila nenazval jen nulou, ale nulkou.
Jen považte, jak velký asi je!
A přesto mnozí velikostí Macinky si nejsou jistí.
Budí v nich rozpaky a vyvolává zmatek.
Je toto možné?
Je možné, že by ve vládě byl arogantní spratek?
Jaroslav Herda
Vnitřní a Vnější strana podle George Orwella
Jednou ze stinných stránek minulosti prezidenta Petra Pavla je uváděna jeho funkce předsedy ZO KSČ.
Jaroslav Herda
Což nemáte na teplé prádlo, pane Bernde Posselte?
V Antarktidě, jak všichni víme, je pořádná zima. Je tam taková kosa, že nepotkáš tam vrabce ani kosa.
Jaroslav Herda
Co vlastně Fico v Moskvě chtěl?
Inspirováno blogem pana Tomáše Flašky „Co vlastně Fico v té Moskvě chtěl?“ Upozornění: Já to nevím, nejsem si jistý.
Jaroslav Herda
Jana Hrušínského se s panem Nožičkou netáži
Zamyšlení nad blogem pana Josefa Nožičky „Zkažený fotbalový svátek a úlet herce Jana Hrušínského“
Jaroslav Herda
Andrej Babiš si modrou knížku neopatřil
Reakce na sdělení obsaženém v blogu pana Josefa Nožičky „Nehoráznost premiéra Babiše“ . Též míru zdar!
