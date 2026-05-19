Ministr Macinka

Dávno je všem dobře známo, že pan ministr Macinka není žádný upejpa či chudinka, když rozhodne se slova vybrousit a vytrousit.

Je jak na dortu pralinka.
Jak pamlsek, jenž korunuje dílo týmu cukrářů.
Je požehnáním pro skutečné labužníky.
Pro drsné chlapíky, kteří vezmou i práci hrobařů.
Prémií pro ty je, jež mají speciální stravovací zvyky.
Pro kachní žaludky, které ho po požití nevyzvrátí.

Úkolů naloženo má jak statná houževnatá mula.
Táhne tu káru úspěšně a slavně tak,
že Martin Vopěnka je pro něj nula.

Roste a mohutní.
Václavu Klausovi co mentorovi šlape na paty jak jeho stín.
Ten o půl kroku před ním je.
Miloše Vystrčila nenazval jen nulou, ale nulkou.
Jen považte, jak velký asi je!

A přesto mnozí velikostí Macinky si nejsou jistí.
Budí v nich rozpaky a vyvolává zmatek.
Je toto možné?
Je možné, že by ve vládě byl arogantní spratek?

Autor: Jaroslav Herda | úterý 19.5.2026 18:44 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 559
  • Celková karma 10,92
  • Průměrná čtenost 445x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

