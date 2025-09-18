Meluzína

Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.

Skučela, kvílela,
chvílemi jak by naříkala, štkala.
Kol komína se vinula,
co chvíli do něj vyklouzla,
saze svým tancem rozvířila,
schouleným vrabcům zvěstovala dlouhý čas do příchodu jara.

V podkrovním pokoji těm jejím stenům dívka naslouchala.
Zněly jí zlověstně.
Tolik se na milého načekala.
Chtěla se vdávat zjara.
Dnes zase střílelo se ve městě.





