Meluzína
Skučela, kvílela,
chvílemi jak by naříkala, štkala.
Kol komína se vinula,
co chvíli do něj vyklouzla,
saze svým tancem rozvířila,
schouleným vrabcům zvěstovala dlouhý čas do příchodu jara.
V podkrovním pokoji těm jejím stenům dívka naslouchala.
Zněly jí zlověstně.
Tolik se na milého načekala.
Chtěla se vdávat zjara.
Dnes zase střílelo se ve městě.
Jaroslav Herda
Zkouším pochopit
I když souhlasit se často nedá, nikdy neuškodí aspoň pokusit se pochopit. Už pro naději, byť někdy chabá je a bledá, že spatřit podaří se motivy, jež vedly k vůli to či ono natropit.
Jaroslav Herda
Lichý Don
Býváme svědky obnažení hazardních her politiků v tom či onom triku. Kličkování. Útěkům k pohádkám a šalbě v plné palbě.
Jaroslav Herda
Menší blbec než jsme mysleli
Býváme si jistí, že stali jsme se svědky blbství. Ale i pablbství měli bychom zvažovat. Nemusí každý blbec blbcem zůstat napořád.
Jaroslav Herda
V nedbalkách
Vidlák vidí, co vidět chce. Zvláště, když neuspěje, a musí o dům dál. Když zklamán je, že co chtěl prodat, neprodal.
Jaroslav Herda
Kožený kabát dejte mu
Inspirováno úrovní diskusí na sociálních sitích, rovněž diskusním příspěvkem pana Doležela k článku pana Jurčáka Proč (ne)platit „výpalné“ ČT
