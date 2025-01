„Mé srdce patří Vám“, tedy ne Heil!, naopak láska.

Jen na prchavý okamžik ztvrdly mu rysy. Škoda. Právě v tom láskyplném gestu. Nemuselo to vypadat, tak jako kdysi. Možná to gesto pojal příliš dynamicky.

Chtěl jsem k tomu mlčet

K tomu dojmu z podívané na Elona Muska

Než jsem si přečetl

Proč nebylo to Heil!

A proč naopak láska

K Američanům žijícím

Nad Americkým zálivem

Pod kanadskou hranicí

*

Prý ono pravé Heil! trvá celé desítky vteřin

Zatímco gesto Muska vteřiny ani půl

Jen její skromnou sotva desetinu

Jako by adresátem obhajoby Muska byl dřevěný vůl

*

Představme si dva oficíry Wehrmachtu

Jak po Václavském náměstí se k sobě blíží

Pak pozdraví se vytrčenou pravou paží

Minou se

A takto vytrčení celé desítky vteřin

dál zdraví kolemjdoucí porobené občany

Jak blbci k pohledání

Obraz jak z představení divadla Sklep či Monty Pythonů

Cool

Protektorát k popukání

Alles Gute

*

All right pane Musku

As you like

Nicméně toto je má odpověť na pokroucený pozdrav ze starého Říma

Na sajrajt

