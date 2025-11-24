Malí malí chlapi

Nechte maličkých přijít k sobě samým. Ne, nevím jak. Když není po jejich, žalují, že tuze zlí jsou na ně, kdo jim nekývají.




Vzpamatujte se už,
chlapi rozmazlení.
A přestaňte už lhát a žvanit o tom,
že vaši oponenti nenávidí vaše oblíbené vůdce.
Co počnete si potom,
až se to provalí?

Že ve vás fňukají malí ješitní spratci.
Že líčíte se na svatoušky.
Že spravedlivě pohoršené výrazy
si malujete na své křivé držky,

Abyste lépe mohli vinit.
Svinit.
A za ty pózy vylhané ještě se chcete líbit.







Autor: Jaroslav Herda | pondělí 24.11.2025 14:45 | karma článku: 3,72 | přečteno: 66x

Další články autora

Jaroslav Herda

Jaroslav Herda

  • Počet článků 459
  • Celková karma 8,53
  • Průměrná čtenost 477x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

