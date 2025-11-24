Malí malí chlapi
Vzpamatujte se už,
chlapi rozmazlení.
A přestaňte už lhát a žvanit o tom,
že vaši oponenti nenávidí vaše oblíbené vůdce.
Co počnete si potom,
až se to provalí?
Že ve vás fňukají malí ješitní spratci.
Že líčíte se na svatoušky.
Že spravedlivě pohoršené výrazy
si malujete na své křivé držky,
Abyste lépe mohli vinit.
Svinit.
A za ty pózy vylhané ještě se chcete líbit.
Jaroslav Herda
Nenadešel už čas na domobrany?
A bývalo tu ticho jak v zenových lázních, než do něj den co den, večer co večer začaly zvonit klíče. Tisíce umíráčků. Konec starých časů.
Jaroslav Herda
Proč nepíše třeba o kravách a sviních?
Místo toho krade, krade, krade, vykrádá, vykrádá, vykrádá a zase krade a zase vykrádá, že by to, co nakradl naplnilo perex k prasknutí. A stejně by dál kradl.
Jaroslav Herda
Zatímco řeší se střet zájmů Anreje Babiše, mlčí se o střetu zájmů Petra Pavla.
Ne, že bych se honil jak setr, abych za každou cenu vyčenichal, kde všude může být skryt dvojí metr.
Jaroslav Herda
Starý Bych hajá jako spokojené napapané škvrně
Bych zase zvládl volby na jedničku, a je mu fuk, kdo pyskoval, kdo tleskal nebo pískal, když ten či onen na Národní zapaloval svíčku.
Jaroslav Herda
Petr Pavel se hodí
Malé zamyšlení o předstírání, že u jiných lidí na nižších postech je jejich minulost hodna laskavé shovívavosti. I kdyby byl Petr Pavel bývalý disident, nedá se za bezúhonnost prezidenta schovat, co si natropíme.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Americké manévry v Karibiku. Opusťte Venezuelu co nejdřív, žádá Čechy ministerstvo
Ministerstvo zahraničních věcí doporučilo Čechům, aby co nejdříve opustili Venezuelu. „Po varování...
VIDEO: V Etiopii vybuchla tisíce let spící sopka, popel míří k Jemenu a Ománu
Dlouho spící sopka vybuchla v neděli ráno v severní Etiopii a sloup sopečného popela nyní míří přes...
Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici
Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku je po pěti hodinách od nehody, při které kamion po smyku na...
Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera
Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k...
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...
- Počet článků 459
- Celková karma 8,53
- Průměrná čtenost 477x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/