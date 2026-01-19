Maják Petr Pavel

Inspirováno blogem pana Jiřího Jurčáka: Petr Pavel - morální maják, vysoce čnící nejen nad Palachovým hrobem



K čemu ta všechna tolik břitká ironie, často až sardonická,
s níž Petru Pavlovi se vysmívají ti,
kdo tolik nespokojení jsou s jeho minulostí?

Proč jsou lidé tak uchechtaní z toho,
co nikdo o něm netvrdí, natož on sám?
Tak vděční za posměch nad jeho liliovou bělí před desítkami let,
nad jeho vůlí po svobodě v porobené zemi jakbysmet.

Kdyby se chvástal jako debil tím, kým nebyl,
kdyby byl Petr Pavel oslavován za to, že byl jako Havel,
pak dávala by mi ta jeduplná ironie smysl.

Co tedy jejím smyslem je,
ne-li jen v zasnívání CO BY, KDYBY?
Možná by ryby opravdu být nemusely v rybníce,
kdyby jich jinde byly více než tři věrtele
a na lukách by se jich proháněly tisíce.

Nebudu předstírat, že netuším,
jaké kouzlo mají ty posměchy pro vděčné adresáty převypjatých ironií,
v nichž realita převrací se naruby
pro ty, kdo Petra Pavla nevolili.

Kdopak se nám to z té přeexponované ironie vylupuje ve světle,
jež tak příjemně a konejšivě oslepuje?
Fujtajblový opak.


Aby mohli žasnout nad tím přízrakem
a chlubit se vlastní moudrou volbou.
A zaplašit myšlenky na to,
že ty, jimiž dnes pohrdají,
zas poslušně by volili,
aby jim noví soudruzi po volbách nevyčítali, že zlobili.
















Autor: Jaroslav Herda | pondělí 19.1.2026 17:14 | karma článku: 5,09 | přečteno: 75x

Další články autora

Jaroslav Herda

Povolební plačky

Ostruhy, tituly, zásluhy a cenné zkušenosti. A přesto nedostanou vždy, co si tolik přáli. No není tohle k zlosti?

18.1.2026 v 12:49 | Karma: 7,78 | Přečteno: 145x | Politika

Jaroslav Herda

Antoine

V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille.

18.1.2026 v 7:34 | Karma: 7,08 | Přečteno: 110x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Utopenci

To by se nám vegetariánům nestalo, odtušili zádumčiví sobi putující pod polární září nekonečnou chladnou plání.

18.1.2026 v 0:29 | Karma: 4,11 | Přečteno: 127x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Kde mají hnízdo bubáci

Inspirováno slovy Andreje Babiše, jenž obává se soudců české justice, kterou sice nezpochybňuje, ale...velký slovenský člověk nikdy neví.

17.1.2026 v 10:57 | Karma: 6,70 | Přečteno: 109x | Společnost

Jaroslav Herda

Andrej Babiš se po vítězných volbách bojí české justice

Justice není stát ve státě. A Babiš je předsedou vlády státu Česká republika. To jsou zase paradoxy, pane Vaněk.

15.1.2026 v 23:47 | Karma: 15,00 | Přečteno: 200x | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Počet lidí s respiračním onemocněním na Vysočině klesl zhruba o čtvrtinu

ilustrační snímek
19. ledna 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Počet lidí s respiračním onemocněním na Vysočině klesl za týden zhruba o čtvrtinu. V přepočtu na...

Respiračních infekcí na jižní Moravě ubylo, epidemie žloutenky pokračuje

ilustrační snímek
19. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Lidí s akutními respiračními infekcemi na jižní Moravě v porovnání s minulým týdnem ubylo. Méně...

Třebíčská nemocnice chce upravit urgentní příjem za 20 milionů korun

ilustrační snímek
19. ledna 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Třebíčská nemocnice upraví urgentní příjem, jehož současná kapacita nevyhovuje počtu pacientů...

Ceny lyží přesahují desítky tisíc korun. Zaplatí je pojišťovna, když zmizí od stojanu u sjezdovky?

ilustrační snímek
19. ledna 2026  17:18

Hodnota zimního vybavení dnes běžně přesahuje desítky tisíc korun. Přesto si řada lidí až na horách...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 497
  • Celková karma 10,30
  • Průměrná čtenost 459x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.