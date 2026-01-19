Maják Petr Pavel
K čemu ta všechna tolik břitká ironie, často až sardonická,
s níž Petru Pavlovi se vysmívají ti,
kdo tolik nespokojení jsou s jeho minulostí?
Proč jsou lidé tak uchechtaní z toho,
co nikdo o něm netvrdí, natož on sám?
Tak vděční za posměch nad jeho liliovou bělí před desítkami let,
nad jeho vůlí po svobodě v porobené zemi jakbysmet.
Kdyby se chvástal jako debil tím, kým nebyl,
kdyby byl Petr Pavel oslavován za to, že byl jako Havel,
pak dávala by mi ta jeduplná ironie smysl.
Co tedy jejím smyslem je,
ne-li jen v zasnívání CO BY, KDYBY?
Možná by ryby opravdu být nemusely v rybníce,
kdyby jich jinde byly více než tři věrtele
a na lukách by se jich proháněly tisíce.
Nebudu předstírat, že netuším,
jaké kouzlo mají ty posměchy pro vděčné adresáty převypjatých ironií,
v nichž realita převrací se naruby
pro ty, kdo Petra Pavla nevolili.
Kdopak se nám to z té přeexponované ironie vylupuje ve světle,
jež tak příjemně a konejšivě oslepuje?
Fujtajblový opak.
Aby mohli žasnout nad tím přízrakem
a chlubit se vlastní moudrou volbou.
A zaplašit myšlenky na to,
že ty, jimiž dnes pohrdají,
zas poslušně by volili,
aby jim noví soudruzi po volbách nevyčítali, že zlobili.
Jaroslav Herda
Povolební plačky
Ostruhy, tituly, zásluhy a cenné zkušenosti. A přesto nedostanou vždy, co si tolik přáli. No není tohle k zlosti?
Jaroslav Herda
Antoine
V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille.
Jaroslav Herda
Utopenci
To by se nám vegetariánům nestalo, odtušili zádumčiví sobi putující pod polární září nekonečnou chladnou plání.
Jaroslav Herda
Kde mají hnízdo bubáci
Inspirováno slovy Andreje Babiše, jenž obává se soudců české justice, kterou sice nezpochybňuje, ale...velký slovenský člověk nikdy neví.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš se po vítězných volbách bojí české justice
Justice není stát ve státě. A Babiš je předsedou vlády státu Česká republika. To jsou zase paradoxy, pane Vaněk.
