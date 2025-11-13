Listopadová křídová revoluce
Sebrala studenta policie v Popradu,
za křídou psaná o Ficovi slova,
jež mohla by mu zkazit náladu.
Sebrat ho musela,
někdo ho prásknul.
Pak ho zas pustila,
případ tím zhasnul.
Ne však tak docela.
Nezhasli Slováci.
Křídy se chopili.
Mračí se bubáci.
Roberte pober to.
Vzpomeň si na Nitru.
Vás měli sebrat.
A pokutu po litru.
|
Křídová revoluce. Slovenskem se na podporu studenta šíří nápisy proti Ficovi
Jaroslav Herda
Z tísní kosmických
Stále přibývá na dosah nových světů. To kdysi nebývalo. Za Jana Nerudy ani za komunistů. A stále je nám to málo.
Jaroslav Herda
Jak chutnají dezinformace
Jak komu. Ovšem. Lze je chladnokrevně vyrábět a šířit. Lze je vítat jako šikovné lži. Lze jim podléhat a v pochybnostech se naládovat dalšími.
Jaroslav Herda
Povolební kňučáci
Tak už máme co jsme očekávali. Někdo předpokládal výsledek už dávno, někdo až později. A všichni budou chovat naději, že lépe bude dříve, než se zatím může zdát, když světem hýbe hloupost na kvadrát. A jako by to nestačilo...
Jaroslav Herda
Věřím v nevydání demokraticky (jako vždycky) vyvolených pánů
Zamyšlení nad fantaziemi o přátelství ze strachu mezi politiky, jimž hrozit mohlo by vydání k trestnímu stíhání.
Jaroslav Herda
Je končící vláda zázrakem přírody?
Inspirováno „diskusním“ příspěvkem: Martin Komarek 2. 11. 2025 10:05 Uliční výbor 5kloaky se už slézá. Kapesníčky, chlapci? Zdroj: https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/post-coitum-triste.Bg25110068
