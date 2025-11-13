Listopadová křídová revoluce

Upozornění pro náročné čtenáře: Není to žádná poezie. Jen prostinká říkanka na téma ficérie, rebélie...



Sebrala studenta policie v Popradu,
za křídou psaná o Ficovi slova,
jež mohla by mu zkazit náladu.
Sebrat ho musela,
někdo ho prásknul.
Pak ho zas pustila,
případ tím zhasnul.

Ne však tak docela.
Nezhasli Slováci.
Křídy se chopili.
Mračí se bubáci.

Roberte pober to.
Vzpomeň si na Nitru.
Vás měli sebrat.
A pokutu po litru.




Křídová revoluce. Slovenskem se na podporu studenta šíří nápisy proti Ficovi

Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 13.11.2025 8:18 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 453
  • Celková karma 8,55
  • Průměrná čtenost 480x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

