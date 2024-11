Lidi, neblázněte, nevolejte do Čapáku, aneb Babiš vypuštěný rozpuštěný.

Náhodou jsem dnes vyslechl Partii Terezie Tománkové a byl jsem tomu rád. Ne, že bych se dobře bavil.

Nicméně zaujalo mne, jak Karel Havlíček pozvednuv štít na obranu svého šéfa nakonec dokličkoval až k vysvětlení, co bylo příčinou exhibice Andreje Babiše, v níž se pokusil prosadit návrh na rozpravu o duševním nezdraví premiéra Fialy. Co panu Havlíčkovi zbývalo, než se pokusit trochu rozpustit, co Babiš vypustil.

Díky pane Havlíčku za vaše slova. Tak už to konečně víme. Byla to prostě ze strany pana Babiše nadsázka.

Já bych to tak nenazval. Byla to spíše tragikomedie na půdě Parlamentu ČR o osobnosti Andreje Babiše coby jediného herce, který se do ní obsadil. One man show. Stand up. Petr Fiala byl sice jejím tématem, ale byl jen katalyzátorem, jenž dal zase spatřit stíny Babišova nitra.

Pane Havlíčku, pokračujte v započatém díle zase někdy příště. Rozpovídejte se o těch zděšených lidech. A kam že to volají? Do Čapáku? Do Průhonic? Do vaší krajské kanceláře? Také nadsázka, jistě:

Po každém vystoupení pana premiéra nám volají zděšení občané a mají strach, co se to s panem premiérem děje. A pan premiér vystupuje každý den a občané mají obavu o jeho duševní zdraví,“ prohlásil hned ráno v úvodu svého projevu ve Sněmovně Andrej Babiš.

Tenhle trik používají zbabělci, kteří jsou slabí a nejistí a potřebují dodat váhu svým slovům, sobě samým. To je ten důvod, proč se nelze nikde dopátrat, čí jsou ty ratolesti dosud nejmenovaných členů hnutí ANO, které byly v důsledku nenávistné prezidentské kampaně v nejmenovaných školách vystaveny politicky motivované šikaně, není-liž pravda? V mlčení na toto téma je hnutí ANO jednotné a pevné jako křemen. Jako z kvádrů. Jako by se k tomu stavěli zádí.

Petr Fiala jistě svými několika výroky překvapil a zaskočil nebo možná i zklamal některé své příznivce. Ale když už byla Babišem obrácena pozornost na jeho duševní nezdraví, nemohu si odpustit poznámku, že existují určité osobnostní rysy, které ač nejsou symptomy duševní nemoci, mohou člověka činit pro společnost nebezpečným a vést jej i politickým lumpárnám. V USA by možná mnozí řekli k trumpárnám.