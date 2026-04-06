Ku vzkříšení
Jací jsme byli?
Vždyť ani na tom jsme se neshodli.
Možná se nikdy neshodneme.
Obzvláště dnes ta shoda možná není.
Do jaké míry dobrovolně,
do jaké míry z donucení ten či onen kdysi sloužil moci?
Téma je po letech zas velmi živé
a v nedohlednu odpuštění,
jež spíše vzdaluje se,
když zase otevírají se nezhojené rány a obnažují viny.
Naděje na vzkříšení rozumu,
dojde-li kdy k němu,
nemůže přijít v jeho zatemnění snahou o zmatení.
Když zlehčují se viny a vidět nechtějí se mnohá způsobená poranění.
Netřeba přít se o to,
zda i ti provinilí konfidenti stávali se oběťmi té moci.
Vždyť mnozí z donucení obětovali své svědomí,
jež někdy neutišily ani finanční odměny.
Těžké však soudit je, když nevíme,
nakolik věřit lze, že neviděli jiné cesty.
Že slabí podvolit se museli.
Těžké je soudit, když jedni podléhali vyděšení
a jiní mnohem snadněji ochotně přinášeli cizí oběti.
Přemíra hájení těch udavačů,
že udávali z donucení,
vyznívat někdy může jako vulgární.
Jak účelová obhajoba sráčů.
Jaroslav Herda
Houkání sýčka
Je snadné nebýt pověrčivý, dokud si lidskou mysl nepodrobí skličující zkušenost s lidskou nemoudrostí.
Jaroslav Herda
Nemažte trolly, vždyť možná je to bolí.
Jsou cesty, které končí v pýru mezi odlehlými divokými lučinami. Přesto se lidé po nich stále slepě vydávají.
Jaroslav Herda
„Jéé, vy nejste smířeni s tím, jak ty volby dopadly!“
A proč by měli? Hlavně že nikdo nikoho nevěší, nikdo nechystá puč. Volby jsou prostě fuč. Jednou dočkají se ti, podruhé oni.
Jaroslav Herda
V paprscích slunce když zalesknou se krovky potemníků
Může se začít zase stmívat, když okolnosti protínat se začnou v nepříznivé konstelaci dávající tomu šanci?
Jaroslav Herda
Dobrý den
Když přijde den, v němž něco nečekaně člověku se vlastní vinou zvrtne, měl by být rád, že nedopadl tak, aby se musel sebe sama začít bát.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
