Krátká předvolební všimka

Zmanipulovat dospělé lidi je mnohem obtížnější než děti. „Naordinovat“ jim nové vzory, favority, ideály, modly. Ale občas se to daří, když se úkolu chopí experti.

Čím blíže k volbám čas se chýlí,

tím víc se jedni druhým diví,

často i upřímně,

že volit chtějí zase ty své oblíbené,

přestože tomu či onomu jsou na vině.



Vždy nejde hlavně či jen o to,

zda bude více všeho do hrnce,

a nebo více svobody a méně korupce.

Zda vlídnější bude k občanům stát.

Zda spravedlnost rozkvete.



Někdy se daří přepsat mapu vnad.

Pak lidem může začít imponovat i arogantní desperát.

Pak třeba lidé jako zpitomělí se vážně zamýšlejí,

zda nebere se příliš vážně,

když někdo má potřebu hajlovat.

Když politik se nestydí jako prohnaný šejdíř lhát.

Zvláště když jinak je to přece kabrňák.