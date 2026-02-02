Kocour Máca v nové zahradě

Bajka o kocourovi Mácovi, který se právě zabydluje a ohledává své nové působiště, než se rozhodne, že zůstane.

Tlapkami ohmatává kmeny keřů a stromů
Mapuje hnízda zpěvných ptáků
Počítá v jezírku barevné rybky
V zrcadle hladiny se zalíbením pozoruje obraz sebe sama
Jak vzhůru vztyčeným ocasem opisuje malé obloučky
Jak by sám sebe zdravil
Sám sebe jak by vítal na svém novém místě
Své rozhodnutí zůstat potvrzuje močením do všech koutů
Nakonec zastaví se pod sakurou a drápky brousí si o její borku




Autor: Jaroslav Herda | pondělí 2.2.2026 23:35

Jaroslav Herda

Jaroslav Herda

  • Počet článků 513
  • Celková karma 10,89
  • Průměrná čtenost 453x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

