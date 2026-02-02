Kocour Máca v nové zahradě
Tlapkami ohmatává kmeny keřů a stromů
Mapuje hnízda zpěvných ptáků
Počítá v jezírku barevné rybky
V zrcadle hladiny se zalíbením pozoruje obraz sebe sama
Jak vzhůru vztyčeným ocasem opisuje malé obloučky
Jak by sám sebe zdravil
Sám sebe jak by vítal na svém novém místě
Své rozhodnutí zůstat potvrzuje močením do všech koutů
Nakonec zastaví se pod sakurou a drápky brousí si o její borku
Jaroslav Herda
Zurčení strýce Zurčáka
Voják Petr Pavel byl vyznamenán za statečnost v boji. Andrej Babiš se bije jako voják míru, beze zbraně.
Jaroslav Herda
Kde měla vraženou tu svou hlavu první dáma?
reakce na blog pana Babici „Na rohu ulice vrah o morálce káže“, v němž autor, nikoli na rohu ulice, o morálce káže.
Jaroslav Herda
Jak Macinkovi a jeho obhájcům pofoukat bebenec
Rozhodně ne tak, jak se o to pokoušejí ti, kdo jak by bolístku Macinkovu chtěli přežehnat po jeho lžích svými léčivými lžemi.
Jaroslav Herda
Petr Pavel, ten jednoduchý život měl
Inspirováno větou o prezidentu Pavlovi „Být celý život vojákem a jen poslouchat rozkazy je z mého pohledu jednoduchý život.“
Jaroslav Herda
V čem se Petr Macinka nemýlil
SMS zprávy, které pan Macinka poslal poradci prezidenta Petru Kolářovi, obsahují i jeden střízlivý odhad, o jehož naplnění nepochybuji.
