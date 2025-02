Když žena pořídí si prsní implantáty

To nikdo nehaní ji, že je falešná, že podvádí, že klame tělem partnera. To asi proto, že tak se líbí tomu, pro koho to udělá.





To nikdo nevolá, nepíše, že falešné má prsy.

Když už, tak umělé a ještě trochu s rozpaky,

častěji, že má implantáty.

protože to se nedělá, hanět dílo pro zvýšení ženské krásy.

Stejně tak nikdo neřekne o ženě po plastice obličeje,

že má falešnou tvář, a to ani když nelíbí se.

Proč tedy Jiří Drahoš sklidil tolik posměchu,

že má falešné brýle, když zlepšil se mu zrak a bez nich prostě necítil se?

Protože jinak je to v politice,

když politik je z jiného kmene.

Faleš je přece ideální téma pro hodnocení nepřítele.